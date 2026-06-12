Λίγο πριν από τη δύση του ήλιου έξω από το Παρίσι, το Manoir du Mée μοιάζει να αλλάζει ρυθμό. Το φως περνά μέσα από τις ψηλές μπαλκονόπορτες, απλώνεται στα παλιά ξύλινα πατώματα και ανεβαίνει αργά στους τοίχους, σαν να ακολουθεί μια διαδρομή γνώριμη εδώ και αιώνες.

Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς τον Καρλ Λάγκερφελντ να περνά βιαστικά από το ένα δωμάτιο στο άλλο με μαύρα γυαλιά και μαύρα γάντια, ένα πάκο σχέδια διπλωμένα στη μασχάλη και μουσική μπαρόκ να ακούγεται χαμηλά κάπου στο βάθος.

Το Manoir du Mée δεν ήταν ποτέ η πιο γνωστή κατοικία του. Δεν είχε τη λάμψη της βίλας La Vigie στο Μονακό ούτε τη μυθική αύρα του παριζιάνικου διαμερίσματός του. Ηταν κάτι πιο ιδιωτικό. Ενα μέρος όπου ο σχεδιαστής μπορούσε να απομακρυνθεί από τη βιομηχανία που ο ίδιος άλλαξε για πάντα.

Οταν αγόρασε το σπίτι αυτό το 1986, η ζωή του βρισκόταν ήδη σε υπερταχύτητα. Στη Chanel είχε ξεκινήσει μια σιωπηλή επανάσταση, μετατρέποντας έναν ιστορικό οίκο που θεωρούνταν σχεδόν ξεπερασμένος σε παγκόσμιο φαινόμενο ξανά. Παράλληλα σχεδίαζε για τη Fendi, φωτογράφιζε καμπάνιες, εξέδιδε βιβλία, συνέλεγε αντικείμενα και ανακαίνιζε σπίτια με την ίδια ένταση που άλλοι αλλάζουν ολόκληρες εποχές στη ζωή τους.

Κι όμως, ανάμεσα σε όλη αυτή τη διαρκή κίνηση, επέλεξε ένα αρχοντικό του 1749 σε ένα γαλήνιο χωριό της Σεν-ε-Μαρν. Σχεδόν παράδοξο για έναν άνθρωπο που λάτρευε τόσο το μέλλον όσο και την υπερβολή. Χτισμένη δεκαετίες πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, η έπαυλη έχει την αυστηρή συμμετρία της κλασικής γαλλικής αρχιτεκτονικής που μοιάζει καθησυχαστική χωρίς να γίνεται βαρετή. Οι χώροι είναι μεγάλοι αλλά όχι επιδεικτικοί. Οι αναλογίες σωστές. Οι διάδρομοι έχουν κάτι από παλιό γαλλικό σινεμά και οι ξύλινες επιφάνειες αντανακλούν το φως με έναν τρόπο που δύσκολα φωτογραφίζεται. Αυτό ακριβώς φαίνεται πως γοήτευσε τον Λάγκερφελντ. Το Manoir du Mée είχε ήδη χαρακτήρα.

Το αρχοντικό όπου ένιωθε σπίτι του ο Καρλ Λάγκερφελντ διατηρεί τη γοητεία μιας γαλλικής εξοχικής κατοικίας που εξελίχθηκε μέσα στους αιώνες χωρίς να χάσει τον ιστορικό χαρακτήρα της

Τη δεκαετία του ’80, το αρχοντικό αυτό μετατράπηκε σε δημιουργικό εργαστήριο. Ο Λάγκερφελντ φωτογράφιζε εδώ καμπάνιες της Chanel με την Ινές ντε λα Φρεσάνζ και την Τατιάνα Πάτιτζ, αξιοποιώντας τα δωμάτια ως σκηνικά που δεν είχαν κατασκευαστεί για φωτογραφήσεις αλλά για την απόλαυση της ζωής. Σε μια εποχή πριν από τα ψηφιακά φίλτρα και την υπερβολική σκηνοθεσία της μόδας, το Manoir du Mée πρόσφερε κάτι πολύ πιο δύσκολο: ατμόσφαιρα. Οι φωτογραφίες εκείνης της περιόδου έχουν ακόμα τη χαρακτηριστική αισθητική του Λάγκερφελντ.

Μοντέλα με τεράστιες πέρλες να στέκονται μπροστά σε μαρμάρινα τζάκια, λευκά πουκάμισα μέσα σε δωμάτια του 18ου αιώνα, couture μέσα σε χώρους που έμοιαζαν με τις Βερσαλλίες. Ο ίδιος δεν αντιμετώπιζε ποτέ τη μόδα σαν κάτι αποκομμένο από την αρχιτεκτονική ή το interior design. Για εκείνον όλα συνδέονταν. Και το ενδιαφέρον είναι πως το σπίτι δεν αντανακλούσε την εικόνα που είχε ο κόσμος για τον δημιουργό.

Αντί για σκοτεινή πολυτέλεια και δραματικές χειρονομίες, ο Λάγκερφελντ επέλεξε εσωτερικούς χώρους σχεδόν ανάλαφρους: λευκά ξύλα, ψάθα, έπιπλα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’40 και λεπτομέρειες που παρέπεμπαν διακριτικά στον 18ο αιώνα. Μετά την αποχώρησή του από το αρχοντικό στα τέλη της δεκαετίας του ’90, το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία του Ερνέστου Αυγούστου του Ανόβερου και αργότερα στην Καρολίνα του Μονακό. Για χρόνια, οι χώροι του γέμισαν από οικογενειακές συνήθειες αντί για fashion fittings και φωτογραφήσεις. Η Σαρλότ Κασιράγκι πήγαινε σχολείο στο χωριό, ενώ το σπίτι απέκτησε μια σχεδόν απρόσμενα ήρεμη καθημερινότητα.

Ο Καρλ Λάγκερφελντ είχε αγοράσει το 1986 αυτό το αρχοντικό του 1749

Σήμερα, το Manoir du Mée επιστρέφει ξανά στην αγορά. Την πώληση έχει αναλάβει ο Αλεξί Φεϊφάν, ιδρυτής του Paris Pyla, του μεσιτικού γραφείου που ειδικεύεται σε ιστορικές και ιδιαίτερες κατοικίες στη Γαλλία. Σε μια εποχή όπου τα περισσότερα πολυτελή ακίνητα δείχνουν σχεδιασμένα αποκλειστικά για το Instagram, αυτό το αρχοντικό έχει ακόμα σκιές, σιωπές και προσωπικότητα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αγοραστεί εύκολα, ακόμα κι αν η τιμή του φτάνει τα 2,7 εκατ. ευρώ.

Φωτογράφος της έπαυλης Matteo Merea, Pierre PERRIN/Gamma-Rapho,Pierre Vauthey/getty images/ideal image

protothema.gr