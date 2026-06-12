Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν δεν έχει ακόμη υπογραφεί και είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές, δήλωσε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Επισήμανε ακόμη ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, αλλά και ότι περιλαμβάνεται ο Λίβανος στο μνημόνιο. Στην ίδια συνέντευξη ισχυρίστηκε ότι το Ιράν είναι ο νικητής του πολέμου. «Η καλύτερη ώρα να τελειώσεις έναν πόλεμο είναι όταν έχεις το πάνω χέρι: είμαστε πραγματικά νικηφόροι στο πεδίο της μάχης, σταθήκαμε απέναντι στην υπερδύναμη του κόσμου για 40 ημέρες», είπε στη συνέντευξη και υποστήριξε ότι με τη συμφωνία να εμπεδωθεί η νίκη.

Οι ΗΠΑ, όπως διευκρίνισε ο Αμπάς Αραγτσί, δεσμεύονται να μην ξεκινήσουν πόλεμο και να μην προβαίνουν σε απειλές. Ακόμη ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται να σέβονται την κυριαρχία του άλλου μέρους και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις.

Για τα Στενά του Ορμούζ, ο Αραγτσί μίλησε ευθέως για τέλη που θα χρεώνονται για τις υπηρεσίες στα Στενά. «Αναμφίβολα, τα Στενά θα είναι υπό την κυριαρχία του Ιράν και του Ομάν, δεν υπάρχει διεθνής υδάτινος διάδρομος στα Στενά», είπε.

Iran’s Foreign Minister Abbas Araghchi:



Fees will be charged for services in the Strait of Hormuz, and these services will no longer be free.



This important matter has been confirmed: payment of fees is required. June 12, 2026

Το κείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας έχει αλλάξει πολλές φορές, επισήμανε ο Ιρανός υπουργός.

Το πυρηνικό ζήτημα έχει αναβληθεί, εξηγώντας ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται σε δύο στάδια. «Οι πυρηνικές απαιτήσεις των ΗΠΑ δεν ήταν καθόλου αποδεκτές για εμάς σε αυτό το στάδιο», είπε.

Όσο για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν θα αποδεσμευτούν και θα αποδοθούν στην Τεχεράνη.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας θα ανακοινώσει το τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ακόμη του Λιβάνου, με τον υπουργό να τονίζει ότι «δεν θα αφήσουμε ποτέ τον Λίβανο μόνο του».

Αυτή η συμφωνία, είπε τέλος ο Ιρανός υπουργός, «έχει αντιπάλους και στην πρώτη είναι το ισραηλινό καθεστώς που αναζητά αφορμές και ευκαιρίες για να την υπονομεύσει».

protothema.gr