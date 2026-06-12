Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ισχυρίζεται ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να πολιτικοποιήσει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς εξυπηρέτηση των δικών της σκοπών, με αφορμή τις συζητήσεις στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την εκτέλεση της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) σχετικά με τις περιουσίες των εκτοπισμένων.

Σε ανακοίνωσή του, ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών Οντζού Κετσελί υποστηρίζει ότι κατά την 1563η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο από τις 9 έως τις 11 Ιουνίου, «δεν κατέστη και πάλι δυνατό να κλείσει η σχετική ομάδα υποθέσεων που αφορά τα περιουσιακά δικαιώματα των εκτοπισμένων, παρότι η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης εισηγείται από το 2022 τον τερματισμό της εποπτείας εκτέλεσης της απόφασης».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ αναφέρε επίσης ότι η Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρώπης έλαβε εντολή να ετοιμάσει σχέδιο μελέτης για την ερμηνεία των διατάξεων που αφορούν τις περιουσίες στην απόφαση αποζημιώσεων του ΕΔΑΔ του 2014, κάνοντας λόγο για μια «εξαιρετική διαδικασία» που ενεργοποιείται μόνο σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφωνίες ως προς την ερμηνεία δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τον Οντζού Κετσελί, «οι εξελίξεις αυτές είναι πρωτοφανείς στην ιστορία των εργασιών της Επιτροπής και αποτελούν αποτέλεσμα των προσπαθειών της ελληνοκυπριακής πλευράς να πολιτικοποιήσει το σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Υποστηρίζει ακόμη ότι οι Ελληνοκύπριοι παρεμποδίζουν την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος της Σύμβασης και επιδεικνύουν «ανειλικρινή στάση» ως προς την επίλυση του Κυπριακού.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Άγκυρα εκφράζει βαθιά ανησυχία» για αυτό που χαρακτηρίζει ως διάβρωση του συστήματος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για πολιτικούς λόγους και διαμηνύει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί «στενά το θέμα σε συντονισμό με την τδβκ».

ΚΥΠΕ