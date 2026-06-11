Νέες απειλές κατά της Κύπρου και όσων συνεργάζονται στρατιωτικά μαζί της διατύπωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, με αφορμή τη νέα συμφωνία μεταξύ της Γαλλίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την Άγκυρα, η συμφωνία είναι «παράνομη», καθώς η Γαλλία δεν αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου.

Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη παραβιάζει τις συμφωνίες του 1960, αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και ενδέχεται να συμβάλει στην αποσταθεροποίηση του νησιού.

Παράλληλα, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντα και την ασφάλεια της ΤΔΒΚ, ενώ προειδοποίησε κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής συνεργασίας ή συμμαχίας που, κατά την τουρκική θέση, στρέφεται κατά της Άγκυρας.

«Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά το γεγονός ότι οποιαδήποτε στρατιωτική συμμαχία που στοχεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας εναντίον της Τουρκίας», ανέφερε χαρακτηριστικά το τουρκικό ΥΠΕΘΑ.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να δώσουν την πιο αυστηρή απάντηση απέναντι σε εχθρικές στάσεις που απειλούν την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων».

Η Άγκυρα επαναλαμβάνει ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να λαμβάνει, όπως αναφέρει, όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της και της τουρκοκυπριακής πλευράς.

protothema.gr