Τουρκία και Σαουδική Αραβία υπέγραψαν την Τρίτη συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία νέας σιδηροδρομικής γραμμής, η οποία θα συνδέει τις δύο χώρες μέσω Συρίας και Ιορδανίας.

Το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση μιας νέας χερσαίας εμπορικής διαδρομής, με προοπτική μελλοντικής επέκτασης έως το Ομάν.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η γραμμή θα μπορούσε να ενισχύσει τις περιφερειακές μεταφορές και το εμπόριο, προσφέροντας εναλλακτική διαδρομή που θα παρακάμπτει το Στενό του Ορμούζ.

Η Άγκυρα δήλωσε ότι το έργο μειώνει την περιφερειακή επιρροή του Ισραήλ. Παράλληλα, αναλυτές που μίλησαν στους Times of Israel επεσήμαναν ότι η εξέλιξη αυτή περιθωριοποιεί τις προσπάθειες του εβραϊκού κράτους να δημιουργήσει σιδηροδρομικές εμπορικές οδούς από την Ανατολική Ασία προς την Ευρώπη μέσω του εδάφους του.

Το 2023, Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες είχαν υποστηρίξει ένα φιλόδοξο σχέδιο σύνδεσης της Ινδίας με τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ και την Ευρώπη.

Ωστόσο, η υλοποίησή του εξαρτάται από τη συμφωνία ομαλοποίησης των σχέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Ριάντ. Οι έντονες αμερικανικές μεσολαβητικές προσπάθειες έχουν βαλτώσει, καθώς η Σαουδική Αραβία θέτει ως όρο σταθερά βήματα προς την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους, προϋπόθεση την οποία απορρίπτει κατηγορηματικά η ακροδεξιά κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Η αναβίωση του σιδηροδρόμου Χετζάζ

Τα δύο ξεχωριστά μνημόνια συνεργασίας, τα οποία υπεγράφησαν την Τρίτη από Τουρκία και Σαουδική Αραβία, σηματοδοτούν την αναβίωση του σιδηροδρόμου Χετζάζ. Στις αρχές του 20ού αιώνα, η συγκεκριμένη γραμμή εκτεινόταν από τη Μεδίνα έως την Κωνσταντινούπολη, έχοντας παρακλάδια στον Λίβανο και τη Χάιφα.

Σύμφωνα με περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τούρκου Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, στο Ριάντ για την υπογραφή των συμφωνιών, ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου, Ομέρ Μπολάτ, συναντήθηκε στο Γκαζιαντέπ με τον Υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Συρίας, Μοχάμαντ Νιντάλ αλ Σάαρ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κοντά στα σύνορα των δύο χωρών.

«Η μείωση της επιρροής του Ισραήλ στην περιοχή, σε συνδυασμό με την αυξημένη πολιτική και οικονομική αλληλεγγύη μεταξύ μας, θα φέρει οικονομική ευημερία, ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και τα νότια σύνορα της Τουρκίας», δήλωσε ο Μπολάτ.

Πλήγμα στον οικονομικό διάδρομο IMEC

Αναλυτές χαρακτήρισαν επίσης την πρωτοβουλία ως πλήγμα για το Ισραήλ. Ο πρώην Αμερικανός διπλωμάτης, Χάντι Άμρ, επεσήμανε ότι το έργο παρακάμπτει σκόπιμα το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Θανατηφόρο πλήγμα σε ένα από τα πιο στρατηγικά οικονομικά σχέδια του Ισραήλ»

Σελίδα στο Facebook με σχεδόν 900.000 ακόλουθους, την οποία διαχειρίζονται υποστηρικτές του Σαουδάραβα πρίγκιπα διαδόχου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρουσίασε το έργο ως «θανατηφόρο πλήγμα σε ένα από τα πιο στρατηγικά οικονομικά σχέδια του Ισραήλ», αναφερόμενη στον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC).

Η σχετική ανάρτηση ισχυρίστηκε ότι «ο άξονας Ισραήλ-Ινδίας-ΗΑΕ έχει καταστραφεί».

Παρότι η νέα πρωτοβουλία στοχεύει στη δημιουργία σημαντικής χερσαίας εναλλακτικής λύσης στα Στενά του Ορμούζ, ορισμένες ισραηλινές εταιρείες έχουν ήδη διαμορφώσει μικρότερες διαδρομές μέσω Σαουδικής Αραβίας από την έναρξη του περιφερειακού πολέμου.

Οι κινήσεις αυτές έγιναν για να παρακαμφθεί ο αποκλεισμός που επέβαλαν οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι της Υεμένης στο στρατηγικό Στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ της Ερυθράς Θάλασσας.

naftemporiki.gr