Επίσημη αίτηση για αφαίρεση του επωνύμου «Πιτ» κατέθεσε η 21χρονη Ζαχάρα, κόρη της Αντζελίνα Τζολί και του Μπραντ Πιτ, στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνια. Πρόκειται για το τρίτο παιδί του διάσημου ηθοποιού που ζητά επίσημα να αφαιρεθεί το επώνυμό του, λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη κίνηση του αδερφού της Μάντοξ.

Η αίτηση φέρεται να έγινε στις 28 Απριλίου, λίγες ημέρες μετά την αντίστοιχη κίνηση του αδερφού της, του 24χρονου Μάντοξ Τζολί Πιτ, ο οποίος κατέθεσε αίτηση για να αφαιρέσει το επώνυμο του πατέρα του.

«Λυπηρό να δημοσιοποιεί κάποιος την απομάκρυνση των παιδιών από τον γονέα»

Πηγές κοντά στον διάσημο ηθοποιό σχολίασαν την είδηση αυτή λέγοντας πως «είναι λυπηρό να βλέπει να κανείς κάποιον να δημοσιοποιεί επανειλημμένα την επιτυχή απομάκρυνση των παιδιών του από τον άλλο γονέα».

Η Αντζελίνα Τζολί με 5 από τα παιδιά της

Υπενθυμίζεται ότι η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ έχουν έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Η Ζαχάρα, πάντως, είχε αφήσει να εννοηθεί μια πιθανή αλλαγή ονόματος πριν από λίγες ημέρες, στην αποφοίτησή της στις 17 Μαΐου στην Ατλάντα. Στο πρόγραμμα της τελετής εμφανιζόταν ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί Πιτ», όμως όταν ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο της στην Ψυχολογία, το όνομά της ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».

Zahara Jolie has officially graduated from Spelman College with a Bachelor of Arts in Psychology. 💙 pic.twitter.com/ndbXlcM5Nj May 19, 2026

Ποια παιδιά του Μπραντ Πιτ έχουν αλλάξει επώνυμο

Με την κίνηση αυτή, η Ζαχάρα θα είναι το τρίτο παιδί που έχει ζητήσει και επίσημα να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της. Πρώτη ήταν η Σιλό, η οποία έλαβε έγκριση για αλλαγή ονόματος το 2024 και πλέον χρησιμοποιεί το όνομα Σιλό Τζολί, ακολούθησε πριν από λίγο καιρό ο Μάντοξ και τώρα η Ζαχάρα.

Από τα άλλα τους παιδιά, το όνομα της Βιβιέν είχε αναγραφεί ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders» στο οποίο συμμετείχε, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί εάν είχε προχωρήσει σε επίσημη αλλαγή.

iefimerida.gr