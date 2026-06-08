Βάπτισαν την κόρη τους το μεσημέρι της Κυριακής ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου, με τη μικρή να λαμβάνει το όνομα Μιράντα Βασιλική.

Ένας από τους δύο νονούς της είναι ο αδελφός της Σιμώνης Χριστοδούλου, Νικόλας. Δίπλα τους είχαν συγγενείς και αγαπημένους φίλους.

Στιγμιότυπα από την ημέρα της βάπτισης πόσταρε ο Ανδρέας Γεωργίου. Μάλιστα, στη συνέχεια, όπως φαίνεται από τα story του κ. Γεωργίου, διασκέδασαν με τη ψυχή τους μαζί με την παρέα τους.

Φωτογραφίες από τη βάπτιση της κόρης του Ανδρέα Γεωργίου και της Σιμώνης Χριστοδούλου

Ο Ανδρέας Γεωργίου και η Σιμώνη Χριστοδούλου παντρεύτηκαν στην Κύπρο, τον Σεπτέμβριο του 2024. Ο γάμος έγινε στην Αγία Νάπα της Κύπρου στον ιερό ναό του Αγίου Επιφανίου, ενώ ακολούθησε τεράστιο πάρτι με πολλούς μουσικούς να ανεβαίνουν στη σκηνή και αποκορύφωμα τον Κωνσταντίνο Αργυρό που τραγούδησε για το ζευγάρι.

iefimerida.gr