Ο Ανδρέας Γεωργίου δημοσίευσε στα social media μια φωτογραφία με την τριών μηνών κόρη του.

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός μοιράστηκε ένα κοινό τους στιγμιότυπο, ποζάροντας στο μπάνιο, κρατώντας αγκαλιά το παιδί του. Στην ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έγραψε: «Αυτές οι μικρές στιγμές» και πρόσθεσε «η πριγκίπισσά μου».

Δείτε την ανάρτησή του

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ανδρέας Γεωργίου και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστοδούλου απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, με τον ίδιο να περιγράφει τα πρώτα συναισθήματα για την κόρη του και τη νέα καθημερινότητά τους στην εκπομπή «Buongiorno».

Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει στην πρόσφατη συνέντευξή του: «Το άγχος είναι μεγάλο. Νιώθω ότι είναι η πιο όμορφη περίοδος της ζωής μου, με όλη τη δυσκολία. Μέσα σε όλο αυτό, το πιο σημαντικό για εμένα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία με τη σύζυγό μου. Μόνο αυτό φοβάμαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έχει να κάνει μια γυναίκα σε μια τέτοια στιγμή. Πάντα σεβόμουν τις γυναίκες και τις είχα πολύ ψηλά, όμως βιώνοντας μια εγκυμοσύνη, έναν τοκετό, και τώρα το μεγάλωμα ενός βρέφους, έχω μεγαλύτερο σεβασμό για τις γυναίκες. Ό,τι και να προσφέρει ένας άντρας, δεν μπορεί να κάνει όσα μια μάνα για το παιδί της. Η Σιμώνη είναι υπέροχη. Πολύ δυνατός άνθρωπος, πολύ δυνατή γυναίκα, όσο κι αν με δυσκολεύει αυτό κάποιες στιγμές. Είμαστε πολύ καλά. Κάθε μέρα είναι και μια νέα περιπέτεια».

protothema.gr