Η εντονη μυρωδιά υγραερίου που παρατηρείται από το μεσημέρι της Δευτέρας (25/5) σε μεγάλη περιοχή της Γερμασόγειας προκάλεσε αναστάτωση και κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές, με την Πυροσβεστική να διεξάγει έρευνες για εντοπισμό της πηγής της δυσοσμίας.

Σε δηλώσεις του στο philenews, ο αντιδήμαρχος Γερμασόγειας, Χρίστος Παπαμιχαήλ, ανέφερε ότι η μυρωδιά είναι ιδιαίτερα έντονη, ενώ η Πυροσβεστική καταβάλλει προσπάθειες για να εντοπίσει την πηγή της.

Όπως ανέφερε, έχουν ήδη ελεγχθεί ορισμένα οχήματα και υποστατικά σε μεγάλη ακτίνα, ωστόσο δεν φαίνεται να πρόκειται για διαρροή γκαζιού. Εξήγησε ακόμη ότι η έντονη δυσοσμία καλύπτει μεγάλη ακτίνα της περιοχής, από την οδό Χριστάκη Κράνου και τους παρακείμενους δρόμους μέχρι και ολόκληρο το παραλιακό μέτωπο.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο κ. Παπαμιχαήλ από την Πυροσβεστική, εξετάζεται το ενδεχόμενο η μυρωδιά να προέρχεται από κάποιο πλοίο. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και η Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Παπαμιχαήλ έγραψε πως «ήδη οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται επί ποδός και πραγματοποιούνται εξετάσεις και έλεγχοι για να εντοπιστεί η πηγή του προβλήματος.Παρακαλούμε το κοινό να κάνει λίγη υπομονή μέχρι να υπάρξει σαφής εικόνα και επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες»