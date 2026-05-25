Νέα πρόσωπα συνθέτουν την ομάδα των βουλευτών του Δημοκρατικού Συναγερμού στη Λεμεσό. Πέραν της βουλεύτριας Φωτεινής Τσιρίδου, η οποία έλαβε και τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην επαρχία, εξελέγησαν επίσης ο Γιώργος Καραϊσκάκης με 5.504 σταυρούς, ο Μιχάλης Φέλλας με 4.856 και ο Μιχάλης Κουνούνης με 3.473.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο Μιχάλης Φέλλας κατείχε τη θέση του δημοτικού συμβούλου στον Δήμο Λεμεσού με τον ΔΗΣΥ. Πλέον, με την εκλογή του ως βουλευτή, τη θέση του καταλαμβάνει ο Μιχάλης Βασιλείου, ο οποίος ήταν ο πρώτος επιλαχών.

Μιχάλης Βασιλείου

Ο κ. Βασιλείου υπηρέτησε για τέσσερις θητείες ως δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού με τον ΔΗΣΥ Λεμεσού. Είναι απόφοιτος των Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Καποδιαστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι επίσης, Σύμβουλος Σπουδών και Επαγγελματικής Καριέρας και Ιδιοκτήτης του ΙΕΚ Μιχάλη Βασιλείου. Είναι γνωστός στα δημοτικά δρώμενα της πόλης και για την προσφορά του στην τοπική κοινωνία.