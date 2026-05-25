Η Υπηρεσία Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών έδωσε στη δημοσιότητα τα αναλυτικά κομματικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Στο αρχείο Excel που δημοσιεύεται πιο κάτω, συμπεριλαμβάνονται όλα τα δεδομένα σε σχέση με:

Τα ποσοστά και τους ψήφους του κάθε κόμματος

Τα δεδομένα για κάθε κόμμα ανά επαρχία

Τα δεδομένα για κάθε κόμμα ανά Δήμους, διαμερίσματα και κοινότητες

Τα δεδομένα για κάθε κόμμα σε κάθε εκλογικό κέντρο

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα, η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι εξακομματική και θα απαρτίζεται από τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το ΔΗΚΟ, το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία.

Ο ΔΗΣΥ κατέλαβε 17 έδρες, το ΑΚΕΛ 15, το ΕΛΑΜ με το ΔΗΚΟ από 8 και το ΑΛΜΑ με την Άμεση Δημοκρατία από 4.