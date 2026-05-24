Βράδυ της 24ης Μαίου και ο κυπριακός λαός έδωσε την ετυμηγορία του. Η Βουλή των Αντιπροσώπων για την επόμενη πενταετία θα απαρτίζεται από μόλις έξι πολιτικά κόμματα. Πρόκειται για τον Δημοκρατικό Συναγερμό, το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ, το ΔΗΚΟ, το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία.

Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που κατόρθωσαν να εισέλθουν στη Βουλή, απόψε δηλώνουν νικήτριες. Και είναι στ’ αλήθεια νικήτριες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο.

Από τους χαμένους ξεχωρίζει το ιστορικά αρνητικό αποτέλεσμα για την ΕΔΕΚ, η οποία για πρώτη φορά από την ίδρυση της το 1969 μένει εκτός Βουλής. Τέλος εποχής και για το Κίνημα Οικολόγων, μετά από 25 χρόνια παρουσίας στα κοινοβουλευτικά έδρανα.

Νικητές και οι 6

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέγραψε μείωση περίπου 0,8%, η οποία όμως κοινοβουλευτικά από τη στιγμή που διατηρεί τις 17 του έδρες. Σε αριθμό ψήφων ο ΔΗΣΥ συγκέντρωσε 101.015 (27,2%), σε σύγκριση με 99.328 (27,77%) το 2021. Κατάφερε δηλαδή να κινητοποιήσει περισσότερο κόσμο για να ψηφίσει, παρά το μειωμένο ποσοστό.

Το ΑΚΕΛ -κόντρα στα προγνωστικά- κατόρθωσε να αυξήσει το ποσοστό του κατά 1,4%. Αύξηση όμως, που δεν θα αποτυπωθεί στην κοινοβουλευτική του παρουσία αφού παραμένει στις 15 έδρες, όσες κατείχε και την τελευταία πενταετία. Φέτος για το ΑΚΕΛ ψήφισαν 88.776 πολίτες (23,9%), έναντι 79.913 (22,34%) το 2021.

Η πιο ουσιαστική αλλαγή στη Βουλή αριθμητικά αφορά το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο. Παρά το γεγονός ότι λόγω δημοσκοπήσεων διατηρούνταν ελπίδες για ακόμα καλύτερο αποτέλεσμα, οι 8 έδρες που εξασφαλίζουν με το 10,9% είναι διπλάσιες από αυτές που είχαν από το 2021 μέχρι σήμερα. Ψήφο στο ΕΛΑΜ σήμερα έδωσαν 40.566 πολίτες, ενώ το 2021 24.255 (6,78%).

Το Δημοκρατικό Κόμμα, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε τη δυναμική που φάνηκε να αναπτύσσει τις τελευταίες εβδομάδες δημοσκοπικά και κατάφερε να πατήσει στο 10%. Το ποσοστό του είναι μειωμένο κατά 1,29% σε σύγκριση με το 2021, ενώ μείωση καταγράφει και στις έδρες αφού από 9 που κατείχε πλέον θα έχει 8. Το 2021 το ΔΗΚΟ εξασφάλισε 11,29% και 40.395 ψήφους, ενώ σήμερα κατέγραψε 10% με 37.222 ψήφους.

Όσον αφορά το ΑΛΜΑ και την Άμεση Δημοκρατία, δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση σε σχέση με προηγούμενο αποτέλεσμα σε βουλευτικές εκλογές, αφού είναι οι πρώτες στις οποίες συμμετέχουν. Το 5,8% (21.699 ψήφοι) για το κόμμα του Οδυσσέα Μιχαηλίδη και το 5,4% (20.160) για το κόμμα του Φειδία Παναγιώτου είναι ποσοστά που τους εξασφαλίζουν μεν μια σεβαστή κοινοβουλευτική παρουσία, όμως ενδεχομένως στην πραγματικότητα να μην αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες και τις φιλοδοξίες που είχαν κατά την προεκλογική περίοδο. Αμφότεροι θα έχουν για την επόμενη πενταετία από τέσσερις βουλευτές.

Ιστορική ήττα για ΕΔΕΚ και Οικολόγους

Ηττημένοι της αποψινής βραδιάς είναι όλα τα μικρά κόμματα που απέτυχαν να ξεπεράσουν το 3,6%. Οι φετινές εκλογές θα μείνουν στην ιστορία κυρίως για την ΕΔΕΚ, το δεύτερο αρχαιότερο κόμμα στο νησί. Με έτος ίδρυσης το 1969, για πρώτη φορά το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Κύπρου μένει εκτός Βουλής. Το 2021 κατέγραψε 6,72% με 24.022 ψήφους. Σήμερα έμεινε στο 3,3% και στους 12.098 ψήφους.

Δυσάρεστη μέρα και για το Κίνημα Οικολόγων, το οποίο για πρώτη φορά από το 2001 δεν καταφέρνει να εισέλθει στη Βουλή. Από το 4.41% και τους 15.762 ψήφους, σήμερα κατέγραψε μόλις 2% και 7.264 ψήφους. Η ΔΗΠΑ από το 6.10% και τους 21.832 ψήφους κατέληξε στο 3,1% και τους 11.693 ψήφους σήμερα.

Οι Κυνηγοί για ακόμα μια φορά απέτυχαν να μπουν στη Βουλή, συγκεντρώνοντας 3,2% και 11.890 ψήφους. Η απόδοση του κόμματος το 2021 κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με 3.27% και 11.712 ψήφους.