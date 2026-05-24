Οι βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου 2026 ανέδειξαν εξακομματική Βουλή για την επόμενη πενταετία, με τον Δημοκρατικό Συναγερμό να καταγράφει πρωτιά και το ΑΚΕΛ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση, μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης του 100% των ψήφων παγκύπρια.

Το philenews, με ένα πρωτότυπο βίντεο τεχνητής νοημοσύνης, παρουσιάζει με βίντεο τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών 2026, παγκύπρια και ανά επαρχία.

Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα, ο ΔΗΣΥ εξασφάλισε ποσοστό 27,1%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του και κερδίζοντας τη μάχη της κομματικής συσπείρωσης. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε το ΑΚΕΛ με 23,9%, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό.

Σημαντική άνοδο κατέγραψε το ΕΛΑΜ, το οποίο αναδείχθηκε τρίτη πολιτική δύναμη με ποσοστό 10,9%, ενώ το ΔΗΚΟ κατέλαβε την τέταρτη θέση με 10%.

Τη νέα σύνθεση της Βουλής συμπληρώνουν το ΑΛΜΑ με ποσοστό 5,8% και η Άμεση Δημοκρατία με 5,4%, εξασφαλίζοντας την είσοδό τους στο κοινοβούλιο.

Η τελική κατανομή των εδρών αναμένεται να καθοριστεί επίσημα από την Υπηρεσία Εκλογών, ωστόσο το νέο κοινοβουλευτικό σκηνικό διαμορφώνει ισορροπίες έξι κομμάτων, με έντονο ενδιαφέρον για τις πολιτικές συνεργασίες και τις εξελίξεις της επόμενης ημέρας.