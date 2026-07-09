ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πύλη Αμμοχώστου. Το 38o Παγκύπριο Φεστιβάλ Νεολαίας και Φοιτητών της ΕΔΟΝ συνεχίζεται με μια συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Την σκηνή ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης κυπριακής μουσικής σκηνής. Οι πύλες ανοίγουν στις 7μ.μ. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε στα Γραφεία της ΕΔΟΝ ανά επαρχία, διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του www.festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς Παγκύπρια.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, 6–10 Ιουλίου, 8μ.μ. Οι θερινές προβολές Sommerkino συνεχίζονται με την ταινία «Alaska» του Μαξ Γκλέσινσκι η οποία αφηγείται το μοναχικό ταξίδι μιας γυναίκας με καγιάκ στις λίμνες του Μέκλενμπουργκ, μετατρέποντας το φυσικό τοπίο σε σκηνικό προσωπικής αναμέτρησης με το παρελθόν. 22674606. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Αιγαία, 8.30μ.μ. Μια ποιητική σκηνική σύνθεση πάνω στην κατάρρευση του πολιτισμού, τη βία και τη συλλογική μνήμη είναι το έργο της Ειρήνης Ανδρονίκου «Vigil For Pentheus: Σκέψεις πάνω στο τέλος του πολιτισμού». Αφετηρία της παράστασης αποτελεί η ευριπίδεια σύλληψη του διαμελισμένου σώματος του Πενθέα στις Βάκχες. Η Ειρήνη Ανδρονίκου και η Αντωνία Χαραλάμπους αναπτύσσουν μια σύνθετη δραματουργική και σκηνική συνομιλία με κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Κρατήσεις: ΕΔΩ ή τηλεφωνικά στο 99836587

Πάφος, Τάλα, Αμφιθέατρο, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης παρουσιάζει το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, 8.30μ.μ. Με εντυπωσιακές ακροβατικές κινήσεις, μουσική που αγγίζει την ψυχή και μια αισθητική που συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την καλλιτεχνική αρτιότητα, η παράσταση «Ιπτάμενα Παιδιά της Δανίας» με 35 άτομα στη σκηνή καθηλώνει μικρούς και μεγάλους.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). (22 466426.) Έκθεση με τίτλο «Take your broken heart and make it into art». Συντελεστές: Rebirth Artists: Μαρία Χριστοφόρου, Nικολέττα Χριστοφόρου, Καλλιόπη Κοσματοπούλου και Αντρέι Κρουπά. Μέχρι 11/7

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 hambismuseum.cy.

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Ομαδική έκθεση των καλλιτεχνών-μελών του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.), με τίτλο «Δυσλειτουργίες στη σύγχρονη τέχνη / σε εποχές συγκρούσεων». Μέχρι 26/7

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Moana (σκηνοθεσία Thomas Kail με τους Catherine Lega’aia, Dwayne Johnson, Ron Clements), Tuner (σκηνοθεσία Daniel Roher με τους Leo Woodall, Dustin Hoffman, Alisen Richmond-Peck), Evil Dead Burn (σκηνοθεσία Sebastien Vanicek με τους Souherila Yasoub, Hunter Doohan, Luciane Buchanan) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com