ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, 6–10 Ιουλίου, 8μ.μ. Ο θερινός κινηματογράφος Sommerkino επιστρέφει για 7η συνεχή χρονιά στον κήπο του Ινστιτούτου Γκαίτε Κύπρου, προσκαλώντας το κοινό σε πέντε καλοκαιρινές βραδιές αφιερωμένες στον σύγχρονο γερμανικό κινηματογράφο. Η αυλαία ανοίγει σήμερα με το «22 Lengths (22 Bahnen)» της Μία Μααρίελ Μάγερ, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Καρολίν Βαλ. Πρόκειται για μια ευαίσθητη ιστορία ενηλικίωσης που παρακολουθεί δύο αδελφές να προσπαθούν να κρατηθούν η μία από την άλλη μέσα στις δυσκολίες της ζωής. 22674606. Είσοδος ελεύθερη.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αμφιθέατρο Σκαλί Αγλαντζιάς, 9μ.μ. Ο Φώτης Γεωργίδης παρουσιάζει το νέο του έργο «Αντικριστό», μια κοινωνική σάτιρα που βάζει στο στόχαστρο γνώριμες παθογένειες της κυπριακής πραγματικότητας. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: Σκαλί Αγλαντζιάς, 7 & 8 Ιουλίου, Τάλα, Αμφιθέατρο, Πέμπτη 9 & Παρασκευή 10 Ιουλίου, Λεμεσός, Αμφιθέατρο Heritage, Τετάρτη 15, Πέμπτη 16 & Παρασκευή 17 Ιουλίου, Λευκωσία, Αμφιθέατρο Λακατάμειας, Δευτέρα 20 & Τρίτη 21 Ιουλίου, Δερύνεια, Αμφιθέατρο, Δευτέρα 27 & Τρίτη 28 Ιουλίου, Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας, Κυριακή 2 & Δευτέρα 3 Αυγούστου

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας διοργανώνει για πρώτη φορά το Θερινό Σχολείο Θεάτρου «Η Πόλη ως Σκηνή – Θεατρικές Διαδρομές στη Λευκωσία». Μια μοναδική βιωματική εμπειρία για παιδιά 6–12 ετών, όπου το θέατρο συναντά την πόλη και η Λευκωσία μετατρέπεται σε μια μεγάλη σκηνή δημιουργίας και έμπνευσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεματικά εργαστήρια υπό την καθοδήγηση καταρτισμένων επαγγελματιών από τον χώρο του θεάτρου, του χορού, της μουσικής, της εκπαίδευσης και της Ιστορίας. 6–10 και 13–17 Ιουλίου 2026. 07:30 π.μ. –14:30 μ.μ. Εγγραφές: more.com

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λεμεσός, Κηποθέατρο 6 & 7 Ιουλίου, Παττίχειο Αμφιθέατρο Λάρνακας 9 Ιουλίου, Πολιτιστική Σκηνή Μητρόπολης Ταμασού 10 Ιουλίου. Με εντυπωσιακές ακροβατικές κινήσεις, μουσική που αγγίζει την ψυχή και μια αισθητική που συνδυάζει την παιδική αθωότητα με την καλλιτεχνική αρτιότητα, η παράσταση «Ιπτάμενα Παιδιά της Δανίας» με 35 άτομα στη σκηνή καθηλώνει μικρούς και μεγάλους.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον. Ο «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν, προβάλλεται σε μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Μπενζαμέν Βουαζέν υποδύεται τον Μερσώ, πλαισιωμένος από τους Ρεμπέκα Μαρντέρ, Πιερ Λοτέν, Ντενί Λαβάν και Σουάν Αρλό. Διάρκεια: 122′. Προβολές: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 & 15 Ιουλίου 8.30μ.μ. (σαββατοκύριακα 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) 22675787 pantheon-theatre.com