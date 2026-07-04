ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 6μ.μ. & 8.30μ.μ.. Ένα από τα κορυφαία μυθιστορήματα του 20ού αιώνα μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους Γάλλους δημιουργούς. Ο «Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ, σε σκηνοθεσία του Φρανσουά Οζόν, προβάλλεται σε μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση που συνδυάζει το υπαρξιακό δράμα, το δικαστικό θρίλερ και τον κοινωνικό σχολιασμό. Διάρκεια: 122′. 22675787 pantheon-theatre.com

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Κάτω Αμίαντος, Θεατράκι Δάσους, 7μ.μ. Με τη συναυλία «French Fragrance, Russian Passion» αρχίζει το Φεστιβάλ Μουσικής 2026 που παντρεύει τη μουσική με τη μοναδική ατμόσφαιρα του δάσους του Τροόδους. Εύα Σταύρου (φλάουτο), Αγνή Σακκά και Μανώλης Νεοφύτου (πιάνο) σε έργα των Ντεμπισί, Φορέ, Μπιζέ, Σεν-Σανς, Ραχμάνινοφ, Μπαλακίρεφ και Σβιντίροφ. Πληροφορίες και κρατήσεις: 99833944. Προπώληση για επιλεγμένες συναυλίες: SoldOut Tickets

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

Λεμεσό, Ξυδάδικο. Διήμερο εργαστήριο σκηνικής έρευνας με τίτλο «Accent Zones: Bodies Crossing Linguistic Space», με τον Μιχάλη Αριστείδου οργανώνεται στο πλαίσιο του του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας theYard.Residency.26. Απευθύνεται σε ηθοποιούς και περφόρμερ. 4, 5. 7 | 10:00 – 17:00. Πληροφορίες: 99516119

ΘΕΑΤΡΟ

Κούριο, Αρχαίο Θέατρο, προσέλευση στις 8μ.μ. Από την Ισπανία προέρχεται η εναρκτήρια παραγωγή του 29ου Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος. Η Producciones Come y Calla και το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικού Θεάτρου της Μέριδα παρουσιάζουν μια συμπαραγωγή πάνω στις Τρωάδες του Ευριπίδη, μια από τις πιο συγκλονιστικές αντιπολεμικές τραγωδίες του αρχαίου δράματος, σε σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού Καρλότα Φερέρ και με την καταξιωμένη πρωταγωνίστρια Ισαβέλ Ορδάθ στον εμβληματικό ρόλο της Εκάβης. SoldOut Tickets, Stephanis, greekdramafest.com 7000 2414

Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Το εμβληματικό μυθιστόρημα της Πατρίσια Χάισμιθ «Ο ταλαντούχος Κύριος Ρίπλεϊ» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αντρέα Χριστοδουλίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ.. Αρχοντικό Αξιοθέας: 10, 11 και 12 Ιουλίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Ticketmaster.cy, 22348203. Κατάλληλο για άτομα άνω των 18 ετών.

Πάφος, Αμφιθέατρο Τάλας, 9μ.μ. Η Pirasmos productions επανέρχεται δυναμικά αυτό το καλοκαίρι με την «θεϊκή» θεατρική κωμωδία «Μια Νύχτα στον παράδεισο» σε κείμενο και σκηνοθεσία Λώρη Λοϊζίδη. Πρωταγωνιστούν: Λώρης Λοϊζίδης, Σοφοκλής Κασκαούνιας, Μιχάλης Σοφοκλέους, Μαρία Παπακώστα, Λουκία Πρωτόπαπα, Ελένη Αναστασίου και Παν Ντράγκομιρ. SoldOut Tickets. Επόμενες: 5/7 Τάλα, 8/7, 9/7, 10/7 Αμφιθέατρο Heritage, 13/7,μ 14/7 Αμφιθέατρο Λακατάμιας, 70001910

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Νέος εκθεσιακός χώρος Φωτοδού (λεωφόρος Στασίνου 25Β). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας μελών της Φωτοδού. Μέχρι 14/7

Πλατεία Ελευθερίας. Φωτογραφική έκθεση «Applied Nostalgia» με 40 φωτογραφίες που αναδεικνύουν το Βελιγράδι και τη Λευκωσία. Μέχρι 5/7.

NiMAC (22797400). Ομαδική έκθεση με τίτλο «A slight indisposition». Μέχρι 26/7

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Summer Constellations | Καλοκαιρινοί αστερισμοί». Μέχρι 10/7

Αποκάλυψη (22300150). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Κωδικός ανασύνθεση». Μέχρι 12/9

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Λεμεσός

The Edit Gallery (25251710). «Unfolding Landscapes» της Αλεχάντρα Αταρές. Μέχρι 18/7

125 Space (25733994). Ομαδική έκθεση με τίτλο «New Forms, New Voices». Μέχρι 18/7.

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

St-art Cafe (Ν. Λανίτη 7Α). Ομαδική έκθεση όπου όλα τα έργα διατίθενται στην ίδια τιμή, €250. Μέχρι 31/8

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). Παγκύπρια Εικαστική Έκθεση «Πηλού Αφηγήσεις / Reflections of Clay». Μέχρι 22/8.

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Πάφος

Phsifida Art Gallery (26442111). «Echoes of HER» της Ήρας Ηρακλέους. Μέχρι 2/8

Blue Iris Gallery (26822446). Έκθεση με τίτλο «Συμβολική Παρουσία: Η Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη του Glyn Hughes». Μέχρι 31/7

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Ο Έρωτας Γράφεται… (σκηνοθεσία Βασίλη Μυριανθόπουλου με τους Παύλο Ορκόπουλο, Ελένη Τρίγγου, Γιάννη Ποιμενίδη), The Death of Robin Hood (σκηνοθεσία Michael Sarnoski με τους Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgard), The Invite (σκηνοθεσία Olivia Wilde με τους Seth Rogen, Olivia Wilde, Penelope Cruz), Leviticus (σκηνοθεσία Adrian Chiarella με τους Tyallah Bullock, Stacey Clausen, Joe Bird) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: The Birthday Party (σκηνοθεσία Lea Mysius με τους Hafsia Herzi, Benoit Magimel, Bastien Bouillon) – RIO Λεμεσού.