Με τη συμμετοχή δύο καταξιωμένων Κύπριων εικαστικών, της Λητώς Κάττου και της Ελένης Οδυσσέως, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένων δημιουργών όπως η Σίντι Σέρμαν, ο Νταν Βο, ο Τζον Τζέραρντ και ο Σεζάντ Νταούντ, ανοίγει στις 11 Ιουλίου στη Χίο η μεγάλη διεθνής ομαδική έκθεση «Γράμμα σ’ έναν Ισχνό Πατέρα», σε επιμέλεια του Άκη Κόκκινου.

Η έκθεση, που θα φιλοξενηθεί έως τις 30 Αυγούστου στο ιστορικό Σχολείο Βολισσού, συγκεντρώνει 14 καλλιτέχνες από 11 χώρες, παρουσιάζοντας νέες αναθέσεις και υφιστάμενα έργα σε ένα ευρύ φάσμα μέσων, από τη ζωγραφική και τη φωτογραφία έως τη γλυπτική, την υφαντική, τις εγκαταστάσεις, τον ήχο, το βίντεο και τα ψηφιακά μέσα. Διοργανώνεται από τη DEO, η οποία συνεχίζει τη νομαδική της δράση επιλέγοντας κάθε χρόνο τόπους με ιδιαίτερο κοινωνικό και ιστορικό φορτίο.

Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκεται η διερεύνηση της πατρικής φιγούρας ως συμβόλου εξουσίας, απουσίας και συναισθηματικής αποστέρησης, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται η χειροτεχνία, η συλλογική μνήμη και οι πρακτικές φροντίδας ως μορφές ανθεκτικότητας απέναντι στις σύγχρονες κοινωνικές και οικολογικές κρίσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η διοργάνωση λόγω της παρουσίας της Αμερικανίδας Σίντι Σέρμαν (Cindy Sherman), μιας από τις σημαντικότερες μορφές της μεταμοντέρνας φωτογραφίας, γνωστής για τις εμβληματικές αυτοπροσωπογραφίες της που διερευνούν την ταυτότητα, το φύλο και την εικόνα. Στην έκθεση συμμετέχει με φωτογραφικό αυτοπορτρέτο.

Η Σίντι Σέρμαν συμμετέχει με μια φωτογραφία-αυτοπορτρέτο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της DEO με τη Συλλογή της Οικογένειας Servais.

Παρών είναι επίσης ο διεθνώς καταξιωμένος βιετναμέζικής καταγωγής Νταν Βο (Danh Võ), καθώς και δημιουργοί με παρουσία σε διοργανώσεις όπως η Μπιενάλε της Βενετίας, η documenta, η Art Basel και μεγάλα μουσεία της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, οι Άρντα Ασένα (Τουρκία /ΗΠΑ), Σεζάντ Νταούντ (Ηνωμένο Βασίλειο), Μοχάμαντ Φάζλα Ράμπι Φατίκ (Μπανγκλαντές), Τζον Τζέραρντ (Ιρλανδία), Εύη Καλογηροπούλου (Ελλάδα), Λητώ Κάττου (Κύπρος), Ελένη Οδυσσέως (Κύπρος), Ζόχρα Οπόκου (Γερμανία/ Γκάνα), Βασίλης Παπαγεωργίου (Ελλάδα), Σίντι Σέρμαν (ΗΠΑ), Κιριάκος Τομπολίδις (Γερμανία), Νασάν Τουρ (Γερμανία), Πάκυ Βλασσοπούλου (Ελλάδα) και Danh Võ (Δανία/Βιετνάμ).

Πρόκειται για δημιουργούς με παρουσία σε κορυφαίες διοργανώσεις και μουσεία, όπως οι Μπιενάλε Βενετίας, documenta, Art Basel, Frieze, Guggenheim, Centre Pompidou, Tate Modern, Brooklyn Museum, Whitechapel Gallery και Sharjah Biennial.

Ο Τζον Τζέραρντ συμμετέχει με έργα λογισμικού 3D σε πραγματικό χρόνο που προβάλλονται σε ειδικά κατασκευασμένες οθόνες, στο πλαίσιο της συνεργασίας της DEO με τη Συλλογή της Οικογένειας Servais.

Η Λητώ Κάττου, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει διαγράψει σημαντική διεθνή πορεία, συμμετέχει με τρία γλυπτά που παρουσιάζονται σε συνεργασία με το Pylon Art & Culture, ενώ η Ελένη Οδυσσέως παρουσιάζει νέα σειρά ελαιογραφιών που προέκυψαν έπειτα από ερευνητική εργασία ειδικά για τη διοργάνωση. Και τα δύο έργα αποτελούν νέες παραγωγές της DEO.

Η έκθεση διερευνά την πατρική φιγούρα ως φορέα εξουσίας, απουσίας και συναισθηματικής αποστέρησης, αλλά και ως σημείο εκκίνησης για έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από τη φροντίδα, τη συλλογική μνήμη, την οικολογική ευθραυστότητα, τη διασπορική ταυτότητα και την κοινωνική ανθεκτικότητα. Παράλληλα αναδεικνύει τη χειροτεχνία και τη λαϊκή πολιτιστική κληρονομιά ως πρακτικές διατήρησης της μνήμης και δημιουργίας κοινοτήτων σε περιόδους κρίσης.

Ο Μοχάμαντ Φάζλα Ράμπι Φατίκ συμμετέχει με μια σειρά 24 έγχρωμων φωτογραφιών, στο πλαίσιο της συνεργασίας της DEO με τη Συλλογή της Οικογένειας Servais.



Η επιλογή της Βολισσού δεν είναι τυχαία. Η έκθεση φιλοξενείται στο ιστορικό πέτρινο σχολείο της περιοχής, το οποίο σώθηκε οριακά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 και αποτελεί σήμερα το μοναδικό σχολείο που εξυπηρετεί όλους τους οικισμούς της Αμανής.

Η διοργάνωση επιχειρεί να συνδέσει τον σύγχρονο εικαστικό λόγο με ζητήματα περιφερειακής εγκατάλειψης, οικολογικής ευθραυστότητας, συλλογικής μνήμης και πολιτιστικής ανθεκτικότητας.

Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα εκδηλώσεων σε επιμέλεια της Εβίτας Κυριαζή, ενώ η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

Πού και πότε