Τα βρήκε σκούρα κόντρα στο ηρωϊκό Πράσινο Ακρωτήρι, όμως τελικά η Αργεντινή κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους «16» του Μουντιάλ!

Μετά από μια συγκλονιστική αναμέτρηση η οποία κρίθηκε στην παράταση, η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια είδε την αντίπαλό της να την ισοφαρίζει δύο φορές, μία στην κανονική διάρκεια (1-1) και μία στην παράταση (2-2), ωστόσο βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη με 3-2 και να συνεχίσει την υπεράσπιση των σκήπτρων της!

Ο Μέσι άνοιξε το σκορ στο 29′ φτάνοντας τα 7 γκολ στο φετινό Μουντιάλ και συνεχίζοντας να γράφει ιστορία και να σπάει ρεκόρ, όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι νησιώτες βρήκαν απάντηση και ισοφάρισαν με τον Ντερόι Ντουάρτε (59′), αντέχοντας στη συνέχεια και στέλνοντας το ματς στην παράταση!

Εκεί, η Αργεντινή προηγήθηκε ξανά με τον Λισάντρο Μαρτίνες (92′), όμως οι Αφρικανοί ισοφάρισαν ξανά με ένα απίθανης ομορφιάς γκολ του Λόπες Καμπράλ, πριν έρθει ο Ρομέρο για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 με κεφαλιά του στο 111′!

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με την Αργεντινή να παίρνει πρωτοβουλίες από τα πρώτα λεπτά, έχοντας μεγάλα ποσοστά κατοχής και με το Πράσινο Ακρωτήρι να μπαίνει απόλυτα συγκεντρωμένο όσον αφορά την αμυντική του λειτουργία. Η πρώτη καλή φάση μπροστά στην εστία των Αφρικανών ήρθε στο 15’, όταν ο Μέσι έστειλε την μπάλα άουτ με συρτό διαγώνιο πλασέ του, ενώ στο 18’ ο ηγέτης της Αλμπισελέστε εκτέλεσε απευθείας φάουλ από πολύ καλή θέση, με τον Βοζίνια να μπλοκάρει χωρίς μεγάλη δυσκολία.

Με την Αργεντινή να έχει… εγκατασταθεί γύρο από τη μεγάλη περιοχή της αντιπάλου της, ο Βοζίνια αντέδρασε ξανά σωστά σε φάση του 19’, βγαίνοντας έγκαιρα για να προλάβει τον Μέσι, όμως στο 29΄η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια κατάφερε να μεταφράσει την ανωτερότητά της σε προβάδισμα, με τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει την μπαλιά και με τον Μέσι να κοντρολάρει υπέροχα και εκτελεί άψογα, για να κάνει το 1-0 με το 7ο γκολ του στο φετινό Μουντιάλ!

Στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου η Αργεντινή συνέχισε να έχει τον απόλυτο έλεγχο χωρίς να κινδυνεύει από το Πράσινο Ακρωτήρι, ενώ στο 45’ ο Λαουτάρο έστρωσε όμορφα την μπάλα στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος σούταρε στην κίνηση για να δει τον Βοζίνια να αποκρούει με δυσκολία.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με το Πράσινο Ακρωτήρι να προσπαθεί να επιτεθεί και με ένα σουτ του Τζοβάνε Καμπράλ να κοντράρει στον Ντε Πολ πριν καταλήξει κόρνερ, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ένα μακρινό σουτ του Μέντες έφυγε πολύ άουτ. Μάλιστα, στο 56’ το Πράσινο Ακρωτήρι πλησίασε ακόμα περισσότερο στην ισοφάριση, με τον Μαρτίνες όμως να έχει απάντηση και να μπλοκάρει συρτό σουτ του Ντερόι Ντουάρτε από τα όρια της μεγάλης περιοχής!

Αισθητά βελτιωμένο στο δεύτερο μέρος το Πράσινο Ακρωτήρι, πήρε την μπάλα στα πόδια του και βγήκε στην επίθεση, καταφέρνοντας να «παγώσει» την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο 59′, όταν βρήκε το γκολ της ισοφάρισης με τον Μέντες να βρίσκεται στα δεξιά και να κάνει την πάσα που «ξεκλείδωσε» την άμυνα για τον Ντερόι Ντουάρτε, ο οποίος νίκησε τον Μαρτίνες με δυνατό σουτ για να γράψει το 1-1!

Η Αργεντινή προσπάθησε να απαντήσει άμεσα, αλλά στο 63’ ο Βοζίνια βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ του με τον Μέσι, ενώ ο ηγέτης της Αλμπισελέστε απείλησε ξανά στο 71’, όταν εκτέλεσε πανέξυπνα ένα φάουλ που πήρε ο ίδιος σε πολύ πλεονεκτική θέση, αλλά είδε τον Βοζίνια να έχει ξανά την απάντηση, με μια εντυπωσιακή του επέμβαση!

Όσο περνούσαν τα λεπτά η Αργεντινή ασκούσε όλο και μεγαλύτερη πίεση στην άμυνα του Πράσινου Ακρωτηρίου, πλησιάζοντας ξανά το γκολ στο 81’, όταν ο Μέσι πάσαρε στον Μολίνα και εκείνος έκανε στο συρτό γύρισμα, ενώ ο Πίκο Λόπες έκοψε με κρίσιμο τάκλιν, με τον Βοζίνια νικημένο και με τον Φερνάντες να είναι έτοιμος να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα!

Στο 87΄ο ΜακΆλιστερ μπήκε με φόρα στη μεγάλη περιοχή και σούταρε με πολλή δύναμη, με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ, στο 90’+2′ ο Βοζίνια μπλόκαρε ένα μακρινό σουτ του Παρέδες, ενώ στο 90’+5′ ο Μέσι πήρε φάουλ ελάχιστα έξω από τη μεγάλη περιοχή και το εκτέλεσε συρτά, με τον Βοζίνια να έχει ξανά την απάντηση και με το 1-1 να μην αλλάζει, για να οδηγηθούμε σε ημίωρη παράταση!

Εκεί, η Αργεντινή μπήκε ιδανικά και πήρε εκ νέου το προβάδισμα στο 92′, όταν μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Μέσι και μια πρώτη κεφαλιά του ΜακΆλιστερ, ο Λισάντρο Μαρτίνες βρέθηκε αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και εκτέλεσε ιδανικά τον Βοζίνια για το 2-1!

Ωστόσο, το Πράσινο Ακρωτήρι δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, αφού στη συνέχεια πήρε ξανά επιθετικές πρωτοβουλίες και ισοφάρισε ξανά στο 103′, με ένα σπάνιας ομορφιάς γκολ του Λόπες Καμπράλ, ο οποίος συνέκλινε από τα αριστερά ξεπερνώντας τον ΜακΆλιστερ και στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με μια απίθανη φαλτσαριστή και άπιαστη σουτάρα!

Στο 105’+1′ ο Βοζίνια αρνήθηκε ξανά το γκολ στον Μέσι, και το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο ισόπαλο 2-2, ενώ το 3-2 ήρθε στο 111′, με τον Μέσι να εκτελεί κόρνερ και με τον Ρομέρο να παίρνει την κεφαλιά, η οποία κόντραρε στον Μπόρζες πριν καταλήξει στα δίχτυα!

Στα εναπομείναντα λεπτά το συγκλονιστικό Πράσινο Ακρωτήρι έκανε την τελική του αντεπίθεση και έφτιαξε δύο ευκαιρίες για την ισοφάριση, στο 116′ με εκτέλεση φάουλ του Καμπράλ που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Μαρτίνες, ενώ στο 119′ ο γκολκίπερ της Αργεντινής είχε ξανά την απάντηση, σε προσπάθεια του Μπενσιμόλ!

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