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Αυξήσεις στα επιδόματα που καταβάλλονται σε άτομα με αναπηρίες, με αναδρομική ισχύ από την αρχή του έτους και διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων προβλέπει η πρώτη φάση εφαρμογής του νέου Επιδόματος Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι υφιστάμενες αναπηρικές παροχές, που ενσωματώνονται στο νέο επίδομα, αυξάνονται κατά 10%, με αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η νέα παροχή τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Αυγούστου 2026 και αποτελεί βασικό μέρος της μεταρρύθμισης για την κοινωνική συμμετοχή, τη συμπερίληψη και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρίες.

Ποια επιδόματα ενσωματώνονται

Στο νέο Επίδομα Προσωπικής Βοήθειας και Κατ’ Οίκον Φροντίδας ενσωματώνονται υφιστάμενες παροχές που μέχρι σήμερα καταβάλλονταν μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Πρόκειται για:

Χορηγία Τυφλών

Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

Επίδομα Φροντίδας Παραπληγικών

Επίδομα Φροντίδας Τετραπληγικών

Αναπηρικό Επίδομα

Επιχορήγηση Κατ’ Οίκον Φροντίδας

Οι σημερινοί δικαιούχοι δεν χάνουν τις παροχές που ήδη λαμβάνουν. Τα υφιστάμενα ποσά μεταφέρονται στο νέο πλαίσιο, μαζί με τις προβλεπόμενες αυξήσεις.

Αύξηση 10% και αναδρομικά

Η αύξηση υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, παρότι η εφαρμογή του νέου επιδόματος άρχισε τον Αύγουστο. Οι δικαιούχοι θα λάβουν εφάπαξ ποσό που αντιστοιχεί στην αναδρομική διαφορά για την περίοδο κατά την οποία εξακολουθούσαν να καταβάλλονται τα προηγούμενα ποσά.

Για την κατ’ οίκον φροντίδα, η συμπληρωματική αύξηση αντιστοιχεί στο 10% του εγκεκριμένου ποσού κάθε δικαιούχου.

Οι αυξήσεις υπολογίζονται με βάση τις εγκεκριμένες παροχές και τις αποφάσεις που βρίσκονται σε ισχύ για κάθε πρόσωπο. Επειδή τα ποσά διαφέρουν ανάλογα με την παροχή και τις ανάγκες υποστήριξης, δεν θα λάβουν όλοι οι δικαιούχοι το ίδιο αναδρομικό ποσό.

Η ακριβής ημερομηνία καταβολής των αναδρομικών θα γνωστοποιηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων μηχανογραφικών και ελεγκτικών διαδικασιών.

Χωρίς νέα αίτηση οι υφιστάμενοι δικαιούχοι

Όσοι ήδη λαμβάνουν μία από τις παροχές που ενσωματώνονται στο νέο επίδομα δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα αίτηση για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη στήριξη ή για να τους καταβληθεί η αύξηση.

Η μετάβαση και η επεξεργασία των πληρωμών πραγματοποιούνται αυτόματα, με βάση τα στοιχεία που διαθέτουν το ΤΚΕΑΑ και η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας.

Οι δικαιούχοι πρέπει, ωστόσο, να βεβαιωθούν ότι ο δηλωμένος τραπεζικός λογαριασμός και τα στοιχεία επικοινωνίας τους παραμένουν ορθά και επικαιροποιημένα, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην πίστωση των χρημάτων.

Οι αυξήσεις ενδέχεται να εμφανίζονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς ως ξεχωριστές πληρωμές από τις τακτικές μηνιαίες παροχές, για να μπορούν οι δικαιούχοι να αναγνωρίζουν ευκολότερα τα επιμέρους ποσά.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση

Η εφαρμογή του νέου επιδόματος και η ένταξη νέων δικαιούχων θα πραγματοποιηθούν σταδιακά. Κατά την πρώτη φάση μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μεταξύ άλλων:

Παιδιά με αναπηρίες ηλικίας κάτω των 18 ετών

Άτομα που πληρούν τα κριτήρια για τη Χορηγία Τυφλών

Άτομα με βαριά κινητική αναπηρία

Άτομα με παραπληγία ή τετραπληγία

Ενήλικες κάτω των 65 ετών που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Άτομα που βρίσκονται κοντά στο 65ο έτος της ηλικίας τους

Πρόσωπα των οποίων το Αναπηρικό Επίδομα είχε διακοπεί, αλλά εξακολουθούν να διαθέτουν έγκυρη πιστοποίηση σοβαρής αναπηρίας ή μέτριας νοητικής αναπηρίας.

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και από τα γραφεία του ΤΚΕΑΑ σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στα γραφεία του Τμήματος ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σύμφωνα με τις οδηγίες του εντύπου.

Αποσύνδεση από τα εισοδηματικά κριτήρια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές είναι η σταδιακή αποσύνδεση της αναπηρικής στήριξης από τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Η κυβερνητική θέση είναι ότι οι παροχές για την αναπηρία πρέπει να συνδέονται με τις ανάγκες υποστήριξης και ανεξάρτητης διαβίωσης του ατόμου και όχι αποκλειστικά με την οικονομική κατάσταση του ίδιου ή της οικογένειάς του.

Η αποσύνδεση δεν εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους. Η ένταξη νέων κατηγοριών θα γίνεται σταδιακά, με βάση τις διαδικασίες αξιολόγησης, τις διοικητικές δυνατότητες και τις σχετικές κυβερνητικές αποφάσεις.

Στόχος της πρώτης τριετίας είναι να ενταχθούν περίπου 5.000 επιπλέον δικαιούχοι, ενώ η επέκταση του συστήματος αναμένεται να συνεχιστεί και μετά το 2028.

Επιλογή προσωπικού βοηθού ή φροντιστή

Το νέο πλαίσιο προβλέπει, επίσης, ότι τα άτομα με αναπηρίες θα μπορούν να επιλέγουν τον προσωπικό βοηθό ή τον κατ’ οίκον φροντιστή τους, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες τους.

Η ρύθμιση αποσκοπεί στην ενίσχυση της αυτονομίας των δικαιούχων και στη σταδιακή μετάβαση από ένα σύστημα γενικών επιδομάτων σε ένα μοντέλο υποστήριξης που λαμβάνει περισσότερο υπόψη τις πραγματικές ανάγκες καθημερινής διαβίωσης.

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στη γραμμή 1450, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μεταξύ 08:00 και 17:00, ή να απευθύνονται στα επαρχιακά γραφεία του ΤΚΕΑΑ.