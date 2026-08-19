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Αυξημένα μέτρα για προληπτικούς λόγους λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία όλους αυτούς τους μήνες, δήλωσε στο ΚΥΠΕ αρμόδια πηγή, κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

“Εμεις όλους αυτούς τους μήνες έχουμε αυξημένα μέτρα, προληπτικά” δήλωσε στο ΚΥΠΕ η ίδια πηγή, προσθέτοντας ότι “παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις”.

Σημείωσε ότι τέσσερα ελληνικά F16, καθώς και η ελληνική φρεγάτα “Νικηφόρος Φωκάς” βρίσκονται στην Κύπρο.

Το δημοσίευμα των FT, ανέφερε ότι το Ιράν εξέτασε το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο.

Η εφημερίδα επικαλείται δύο πηγές που φέρονται να γνωρίζουν τις εσωτερικές διεργασίες στο Ιράν, που δήλωσαν ότι οι ιρανικές δυνάμεις έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση της αεροπορικής βάσης Μπεζμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Μία από τις πηγές είπε ότι και η Κύπρος, όπου βρετανική αεροπορική βάση είχε πληγεί από drone τον Μάρτιο, συγκαταλέγεται μεταξύ των πιθανών στόχων αντιποίνων σε περίπτωση νέας αμερικανικής επίθεσης.

ΚΥΠΕ