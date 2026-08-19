Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σαφές μήνυμα αποτροπής στέλνει το ΝΑΤΟ, μετά τις πληροφορίες ότι το Ιράν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου από τις ΗΠΑ. Αξιωματούχος της Συμμαχίας διαμηνύει ότι το ΝΑΤΟ «είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή» και θα κάνει ό,τι απαιτείται για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων του.

Η τοποθέτηση του ΝΑΤΟ έρχεται ενώ αυξάνεται η ανησυχία για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της σύγκρουσης και πέρα από τη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικές δυνάμεις και εγκαταστάσεις σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, γεγονός που τις καθιστά δυνητικούς στόχους σε περίπτωση ιρανικής αντίδρασης.

Nato vows to defend allies amid Iran's reported threat to target US assets in Europe



Read more: https://t.co/DIgcm3xzTH#GeoNews pic.twitter.com/EvACN1QTBZ August 19, 2026

«Η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή»

Απαντώντας στις πληροφορίες περί ιρανικής απειλής για αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη, αξιωματούχος του ΝΑΤΟ υπογράμμισε ότι η Συμμαχία διαθέτει ισχυρή αποτρεπτική και αμυντική ικανότητα.

«Όπως αποδείχθηκε νωρίτερα φέτος, όταν η αεράμυνα του ΝΑΤΟ αναχαίτισε με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία από το Ιράν, σε τέσσερις ξεχωριστές περιπτώσεις, η αποτρεπτική και αμυντική μας στάση είναι ισχυρή και αποτελεσματική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με τον τρόπο αυτό, η Συμμαχία επιχειρεί να στείλει μήνυμα ετοιμότητας, αλλά και αποτροπής, απέναντι σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο η σύγκρουση να επεκταθεί σε έδαφος κρατών-μελών του ΝΑΤΟ.

Στο επίκεντρο και η αεράμυνα στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, στο τραπέζι βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, και η ενίσχυση της αντιαεροπορικής προστασίας κρίσιμων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, εξετάζεται η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot, η οποία έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο από τον περασμένο Μάρτιο, στη Σούδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εφόσον από την αξιολόγηση της κατάστασης προκύψει ότι η Σούδα αντιμετωπίζει αυξημένη απειλή, η πυροβολαρχία ενδέχεται να μεταφερθεί στην Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας και την πληρέστερη κάλυψη των εγκαταστάσεων της στρατιωτικής βάσης.

Οι εξελίξεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία λόγω του στρατηγικού ρόλου της Σούδας και της παρουσίας αμερικανικών και συμμαχικών στρατιωτικών υποδομών στην περιοχή.

Τα σενάρια που εξετάζει το Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των Financial Times, οι πιθανές επιλογές της Τεχεράνης σε περίπτωση περαιτέρω αμερικανικής στρατιωτικής κλιμάκωσης περιλαμβάνουν και στόχους που συνδέονται με την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων στη Βουλγαρία και την Κύπρο.

Προς το παρόν, πάντως, πρόκειται για σενάρια και αναφορές σχετικά με πιθανές επιλογές του Ιράν και όχι για επιβεβαιωμένη απόφαση επίθεσης σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Το ΝΑΤΟ, από την πλευρά του, διαμηνύει ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και ότι παραμένει έτοιμο να προστατεύσει όλα τα κράτη-μέλη του απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή.

iefimerida.gr