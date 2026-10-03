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Μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς υψώθηκε το Σάββατο κοντά σε εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το Reuters.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις σαουδαραβικές αρχές σχετικά με τη φωτιά. Η Aramco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η φωτιά σημειώθηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν και έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας και ενεργειακών υποδομών.

JUST IN:



Yemen's Ansarallah struck an Aramco refinery in Saudi Arabia’s capital, Riyadh.



Smoke and fire have been reported at multiple locations.



The exchange of strikes between Saudi Arabia and Ansarallah has intensified in recent days. pic.twitter.com/CFXYvSDahu — Current Report (@Currentreport1) October 3, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για τη φωτιά του Σαββάτου.

Οι Χούθι δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι είχαν επιτεθεί σε εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στη Γιανμπού με πυραύλους και drones.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε τότε ότι είχε αναχαιτίσει έξι βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς την περιοχή της Ταΐφ και τη Γιανμπού, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ζημιές σε εγκαταστάσεις της Aramco.

protothema.gr