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Ολοσχερώς καταστράφηκε από πυρκαγιά λυόμενο υποστατικό, το οποίο χρησιμοποιείτο ως κατοικία, στην κοινότητα Αμαργέτης της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε να ανταποκριθεί σε πυρκαγιά που ξέσπασε στο υποστατικό και μέλη της έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, με αποτέλεσμα το λυόμενο υποστατικό να καταστραφεί ολοσχερώς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ενδείξεις ως προς τα αίτια της πυρκαγιάς παραπέμπουν σε ηλεκτρική συσκευή, η οποία φαίνεται να είχε παραμείνει σε λειτουργία, με αποτέλεσμα να προκληθεί η φωτιά.

Τα αίτια του περιστατικού διερευνώνται.

ΚΥΠΕ