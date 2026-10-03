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Την 1/10/2026 λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν επιβάτη, κάτοχο Βρετανικού διαβατηρίου, με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου αντίστοιχα, με την αποσκευή του να περιέχει μεγάλες ποσότητες τσιγάρων.

Συγκεκριμένα στην αποσκευή του επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 175 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ η αποσκευή και το περιεχόμενο της κατασχέθηκαν. Αργότερα το βράδυ αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €5,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.

Την 1/10/2026 επίσης λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας, ενημερώθηκαν από μέλη του ΟΠΕ Αμμοχώστου ότι μετά από έφοδο σε υποστατικό στην περιοχή Παραλιμνίου – Πρωταρά εντόπισαν μεγάλες ποσότητες καπνικών προϊόντων που φαίνονταν να είναι αφορολόγητα.

Τα καπνικά προϊόντα και ο ύποπτος (ιδιοκτήτης του υποστατικού) οδηγήθηκαν στο Σημείο Διέλευσης Δερύνειας όπου έγινε η αναγνώριση και καταμέτρηση τους. Συγκεκριμένα καταμετρήθηκαν συνολικά 54 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μία 9 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα, 3 κούτες των 200 θερμαινόμενων τσιγάρων η κάθε μία και 12 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50gr η κάθε μία, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.

Ο ύποπτος συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν. Αργότερα το βράδυ αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτό το αίτημα του για εξώδικο συμβιβασμό της υπόθεσης με καταβολή ποσού €5,000 ευρώ. Τα κατασχεθέντα τσιγάρα θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής.