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Καταζητείται ο Λούκας Δρουσιώτης, 34 ετών, από την επαρχία Αμμοχώστου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών και παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, που διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2026, στην επαρχία Αμμοχώστου.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου, στον αριθμό 23-803040 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.