Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Έντεκα συλλήψεις πραγματοποίησε η Αστυνομία στο πλαίσιο στοχευμένων προληπτικών επιχειρήσεων.

Αυτές αφορούν διάφορα αδικήματα, όπως κατοχή διάρρηξη κτιρίου και παράνομη κατοχή περιουσίας, επίθεση, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και για παραβάσεις τροχαίας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 504 οχήματα και ελέγχθηκαν 641 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 37 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψε μία καταγγελία.

Κατά τη διάρκειατροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 337 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και τρεις διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δύο οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 120 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν τέσσερις καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν δύο υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 124 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν τέσσερις έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.