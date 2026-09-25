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Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθη άντρας ηλικίας 40 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, να βρίσκεται παράνομα εντός χρυσοχοείου στη Λεμεσό, μετά από πληροφορία για διάρρηξη του υποστατικού.

Η πληροφορία για πιθανή διάρρηξη του υποστατικού λήφθηκε λίγο πριν τις 11.30 χθες το βράδυ, με την πληροφορία να αναφέρει ότι, ο δράστης βρισκόταν εντός του υποστατικού. Μέλη του ΟΠΕ Λεμεσού που μετέβησαν στο σημείο, εντόπισαν τον 40χρονο ύποπτο εντός του κτηρίου. Σε έρευνα που ακολούθησε, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν σε τσάντα που είχε στην κατοχή του 40χρονου, διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και χρυσαφικά, για την κατοχή των οποίων ο ίδιος δεν έδωσε ικανοποιητικές εξηγήσεις.

Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου για αυτόφωρα αδικήματα. Κατά τη σύλληψη του ο 40χρονος πρόβαλε αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Από τις εξετάσεις που έγιναν στη συνέχεια, προέκυψε μαρτυρία ότι, τα χρυσαφικά τα οποία εντοπίστηκαν στην κατοχή του 40χρονου, είχαν κλαπεί από το χρυσοχοείο, μετά από διάρρηξη του, που διαπράχθηκε τις προηγούμενες μέρες και συγκεκριμένα μεταξύ των ημερομηνιών 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Η διάρρηξη είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία στις 18 Σεπτεμβρίου.

Σημειώνεται πως το χρυσοχοείο είναι κλειστό τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ δεν έχει ακόμη εκτιμηθεί η αξία των κλοπιμαίων που εντοπίστηκαν στην κατοχή του.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.