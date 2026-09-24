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Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί από την υποχώρηση μπαλκονιού σε επικίνδυνη οικοδομή στη Λεμεσό, το οποίο κατέληξε στο μπαλκόνι του κάτω ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 το πρωί της Πέμπτης (24/9), στο κτηριακό συγκρότημα «Roussos Olympic Palace», στην οδό Γεωργίου Κατσουνούτου, το οποίο περιλαμβάνεται στις επικίνδυνες οικοδομές για τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λεμεσού για εκκένωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μπαλκόνι του 5ου ορόφου υποχώρησε και τμήμα του κατέληξε στο μπαλκόνι του 4ου ορόφου.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, της Πολιτικής Άμυνας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και λειτουργοί του ΕΟΑ Λεμεσού, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Οι ένοικοι της οικοδομής θα φιλοξενηθούν προσωρινά για δύο ημέρες, στη βάση διατάγματος εκκένωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πληροφορίες που εξασφαλίσαμε αναφέρουν ότι στην οικοδομή διαμένουν ένοικοι σε διαμερίσματα που ενοικιάζονται.

Πρόκειται για κτηριακό συγκρότημα που αποτελείται από δύο blocks, με συνολικά 58 διαμερίσματα. Στο Block A βρίσκονται 38 διαμερίσματα, ενώ στο Block B 18 διαμερίσματα.

Η υποχώρηση του μπαλκονιού σημειώθηκε στο Block B.

Σημειώνεται ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και το 2022 στην ίδια πολυκατοικία.

Η οικοδομή έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνη και περιλαμβάνεται στον κατάλογο των οικοδομών για τις οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες από τον ΕΟΑ Λεμεσού.