Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σημαντικές αλλαγές στο επίδομα τέκνου, με αύξηση των ποσών για τις χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες και διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής και θα οδηγηθεί για συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αλλαγές οι οποίες είχαν ανακοινωθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Στόχος του νομοσχεδίου είναι να ενταχθούν περισσότερες οικογένειες και παιδιά στους δικαιούχους, αλλά και να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απότομης απώλειας του επιδόματος όταν το οικογενειακό εισόδημα αυξάνεται οριακά από τη μία χρονιά στην άλλη. Η διεύρυνση των ορίων λαμβάνει, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, υπόψη και την άνοδο του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, μετά την έγκριση της μεταρρύθμισης από τη Βουλή των Αντιπροσώπων θα επωφεληθούν 17.000 οικογένειες και 23.500 παιδιά.

Για οικογενειακό εισόδημα μέχρι €22.000, το επίδομα αυξάνεται κατά 10%, ενώ για εισοδήματα από €22.000,01 μέχρι €44.000 προβλέπεται αύξηση 5%. Παράλληλα δημιουργούνται περισσότερες εισοδηματικές βαθμίδες, ώστε η μείωση του επιδόματος να γίνεται σταδιακότερα όσο αυξάνεται το εισόδημα.

Με βάση τον νέο πίνακα, για οικογένεια με ένα παιδί, το ετήσιο επίδομα διαμορφώνεται στα €659 για εισόδημα μέχρι €22.000, στα €563 για εισόδημα έως €44.000 και στα €479 για εισόδημα έως €54.000. Για οικογένεια με δύο παιδιά, τα αντίστοιχα ποσά ανέρχονται σε €790, €688 και €479 ανά εξαρτώμενο τέκνο.

Για οικογένειες με τρία παιδιά προβλέπεται καταβολή επιδόματος ακόμη και για εισοδήματα έως €90.000, ενώ για τέσσερα παιδιά το εισοδηματικό εύρος φθάνει έως τις €100.000. Για οικογένειες με πέντε ή περισσότερα παιδιά δεν προβλέπεται ανώτατο εισοδηματικό όριο.

Η Ανάλυση Αντικτύπου που συνοδεύει το νομοσχέδιο υπολογίζει το πρόσθετο ετήσιο κόστος για το κράτος σε περίπου €12,5 εκατ., σημειώνοντας παράλληλα ότι η αλλαγή αναμένεται να έχει θετική επίδραση στα νοικοκυριά.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, εφόσον ψηφιστεί, οι νέες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.