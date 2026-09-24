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Στη διάρκεια της συνάντησής της σήμερα στη Βουλή για την παραλαβή του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027 από τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, η πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου κλήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις αναφορές του κ. Κεραυνού σε σχέση με τις τοποθετήσεις του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, αρχικά, η κ. Δημητρίου είπε ότι «εδώ είμαστε στη Βουλή και το θέμα στην ατζέντα είναι η επίδοση του προϋπολογισμού».

Σημείωσε όμως ότι «στην πολιτική δικαιούμαστε να εκφράζουμε τις απόψεις μας, όπως έπραξε ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Τα θέματα δεν είναι ποτέ προσωπικά, είναι εξόχως πολιτικά, πόσο μάλλον για ένα τέτοιο σοβαρότατο ζήτημα, όπως είναι ο GSI».

Πρόσθεσε ότι «η θέση μας είναι δεδομένη, αντιλαμβάνομαι δεδομένη είναι και η θέση του υπουργού. Τώρα αναμένεται να δούμε πώς θα πράξει η Κυβέρνηση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο πρέπει να κινηθεί με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς κατά τη δική μας άποψη». Σε άλλο σημείο της αναφοράς της είπε ότι «με ενδιαφέρει όπως και τον κάθε πολίτη η άποψη του Υπουργού των Οικονομικών και στο τέλος της μέρας μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε πώς θα προχωρήσουν ή όχι τα πράγματα. Αυτό είναι το ζητούμενο και θέλουμε επιτέλους να έχουμε μία καθαρή απάντηση».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, ο κ. Κεραυνός απάντησε, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ότι «το μόνο που έχω να σχολιάσω είναι ότι σήμερα είναι μία σημαντική μέρα, η κατάθεση του προϋπολογισμού ενός προϋπολογισμού, του τέταρτου προϋπολογισμού που κάνει αυτή η Κυβέρνηση».

Τέλος, σε ερώτηση για το κονδύλι που υπάρχει στον προϋπολογισμό για το GSI, ο κ. Κεραυνός απάντησε ότι «είναι τα 25 εκατομμύρια ευρώ που βάζουμε κάθε χρόνο».