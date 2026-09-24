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Αλλαγές στη σύνθεση των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρία η Επιτροπή Επιλογής.

Όπως ανακοίνωσε ο προεδρεύων της Βουλής Ζαχαρίας Κουλίας, μετά από εισήγηση του ΕΛΑΜ, ο βουλευτής του κόμματος Πόλυς Ανωγυριάτης, παύει να είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσως Ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και διορίζεται ως μέλος της Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως.