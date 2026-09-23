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Μια απίστευτη σκηνή καταγράφηκε σε παραλία της Βόρειας Καρολίνας, όταν μια γυναίκα επιχείρησε να βοηθήσει έναν καρχαρία που είχε παγιδευτεί σε αγκίστρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Cape Hatteras των ΗΠΑ και καταγράφηκε σε βίντεο. Στο στιγμιότυπο, η γυναίκα ακινητοποιεί τον καρχαρία και, χρησιμοποιώντας πένσα, προσπαθεί να αφαιρέσει το αγκίστρι από το στόμα του.

Ακινητοποίησε τον καρχαρία και προσπάθησε να τον απελευθερώσει

Στο βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να κρατά τον καρχαρία ανάμεσα στα πόδια της, ενώ εκείνος προσπαθεί να απελευθερωθεί και κινείται νευρικά.

Παρά τον κίνδυνο, εκείνη πιάνει με τα γυμνά της χέρια το στόμα του και χρησιμοποιεί πένσα για να απομακρύνει το αγκίστρι και το σύρμα που είχαν μπλεχτεί στα σαγόνια του.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολουθούν με αγωνία την προσπάθεια, ενώ η γυναίκα καταφέρνει τελικά να απελευθερώσει τον καρχαρία και τον βοηθά να επιστρέψει στη θάλασσα.

Το βίντεο κατέγραψε η Ολίβια Τάλμποτ στις 4 Ιουλίου.

«Εργάστηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε»

Σύμφωνα με την Τάλμποτ η γυναίκα και η οικογένειά της ψάρευαν στην περιοχή όταν ο καρχαρίας έπιασε το δόλωμα και τους παρέσυρε για περίπου 200 μέτρα κατά μήκος της παραλίας.

Η οικογένεια κατάφερε τελικά να τον τραβήξει στην ακτή, ενώ στη συνέχεια συγκεντρώθηκε κόσμος γύρω τους για να παρακολουθήσει την προσπάθεια απελευθέρωσής του.

Newly released footage shows a woman carefully removing a fishing hook from a shark’s mouth after it was reeled ashore in Cape Hatteras, North Carolina, on July 4. Bystanders watched as she worked to free the shark before quickly returning it back into the ocean. pic.twitter.com/9wd50UCBm0 — CBS News (@CBSNews) September 22, 2026

«Εξ όσων γνωρίζω το συγκεκριμένο είδος καρχαρία βρίσκεται κοντά στο να χαρακτηριστεί απειλούμενο με εξαφάνιση, οπότε εργάστηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε για να τον απαγκιστρώσει», ανέφερε η Τάλμποτ σύμφωνα με τη New York Post.



Όπως πρόσθεσε, η γυναίκα απελευθέρωσε γρήγορα τον καρχαρία μετά την αφαίρεση του αγκιστριού.

Οι καρχαρίες και οι αυστηροί κανόνες αλιείας στις ΗΠΑ

Η αλιεία καρχαριών υπόκειται σε αυστηρούς κανονισμούς στις ΗΠΑ, ενώ για ορισμένα είδη προβλέπεται υποχρεωτική απελευθέρωση στη θάλασσα, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών της Βόρειας Καρολίνας.

Η γυναίκα στάθηκε τυχερή που δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά επιθέσεων καρχαριών στις ΗΠΑ.



iefimerida.gr