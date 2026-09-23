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Του Güney Yıldız

Η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο συζητούν ένα σχέδιο για τη μείωση ή ακόμη και την κατάργηση των κινεζικών δασμών στο αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), ενόψει της συνάντησης του Σι Τζινπίνγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με το Reuters, η προτεινόμενη ελάφρυνση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πακέτο μέτρων για την ενέργεια και τη γεωργία, στο πλαίσιο του οποίου κάθε πλευρά θα μπορούσε να μειώσει δασμούς σε προϊόντα αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων. Οι συνομιλίες, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Για την Ουάσιγκτον, το άμεσο κίνητρο είναι η εξασφάλιση αγοραστών. Οι Αμερικανοί εξαγωγείς αυξάνουν σημαντικά την παραγωγική τους δυναμικότητα στις ακτές του Κόλπου του Μεξικού και, σύμφωνα με εκτίμηση του Reuters, περίπου 24,5 εκατ. τόνοι ετήσιας δυναμικότητας που βρίσκονται υπό παραγωγή δεν έχουν ακόμη εξασφαλίσει μακροπρόθεσμο αγοραστή.

Για το Πεκίνο, το κίνητρο είναι διαφορετικό. Το αμερικανικό LNG θα μπορούσε να διευρύνει τις επιλογές εφοδιασμού της Κίνας και να της προσφέρει ένα χρήσιμο διαπραγματευτικό εργαλείο στις ευρύτερες σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Αυτό, όμως, προϋποθέτει ότι η Κίνα μπορεί να εμπιστευθεί την Ουάσιγκτον πως δεν θα μετατρέψει μια μακροπρόθεσμη εμπορική σύμβαση σε μελλοντικό μέσο άσκησης πίεσης.

Πίσω από το ζήτημα των δασμών βρίσκονται, επομένως, τέσσερα αλληλένδετα ερωτήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποδείξουν ότι η ενεργειακή τους πολιτική είναι αξιόπιστη. Η Κίνα πρέπει να διατηρήσει τις επιλογές της ως προς τους προμηθευτές, τις διαδρομές και τις συμβάσεις. Ένας προμηθευτής ή μεσάζων με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο πρέπει να γεφυρώσει την ανάγκη του αγοραστή για ευελιξία με την ανάγκη του αναπτυξιακού φορέα για εξασφαλισμένα έσοδα.

Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί μια δέσμευση για αμερικανικό LNG να αποτελέσει χρήσιμο διαπραγματευτικό εργαλείο για το Πεκίνο, χωρίς το αμερικανικό φυσικό αέριο να καταστεί θεμέλιο της ενεργειακής ασφάλειας της Κίνας.

Η αξιοπιστία είναι το εισιτήριο

Η κατάργηση των δασμών στο LNG θα εξάλειφε ένα άμεσο εμπόδιο. Δεν θα αντιμετώπιζε, όμως, τον κίνδυνο που συνεπάγεται μια σύμβαση διάρκειας 15 ή 20 ετών.

Ο ειδικός δασμός 15% που επιβάλλεται στο συγκεκριμένο προϊόν προστίθεται στον γενικό δασμό 10% που επιβάλλει το Πεκίνο στα αμερικανικά προϊόντα, με αποτέλεσμα ο συνολικός δασμολογικός συντελεστής για ένα φορτίο από τις ΗΠΑ να φθάνει το 25%. Εάν οι διαπραγματευτές καταργήσουν μόνο τον ειδικό δασμό για το LNG, θα εξακολουθήσει να ισχύει επιβάρυνση 10%.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είναι η διάρκεια της συγκεκριμένης πολιτικής. Οι Κινέζοι αγοραστές έχουν δει το εμπόριο LNG μεταξύ των δύο χωρών να ενισχύεται και να καταρρέει ανάλογα με τις πολιτικές σχέσεις.

Οι αμερικανικές αποστολές προς την Κίνα μειώθηκαν σε μόλις δύο φορτία κατά τη διάρκεια της εμπορικής διαμάχης στην πρώτη θητεία του Τραμπ, ανέκαμψαν το 2020 και το 2021 και στη συνέχεια ουσιαστικά σταμάτησαν μετά την επιβολή των κινεζικών δασμών το 2025.

Αρκετά φορτία από τις αμερικανικές ακτές του Κόλπου έφθασαν πρόσφατα στην Κίνα ή κατευθύνονται προς τα εκεί, σύμφωνα με το Reuters, παρόλο που ο σχετικός δασμός είναι σε ισχύ. Τα φορτία αυτά δείχνουν ότι το εμπόριο είναι εφικτό. Δεν παρέχουν, όμως, σε μια κινεζική εταιρεία κοινής ωφέλειας τη βεβαιότητα ότι το πολιτικό περιβάλλον θα παραμείνει σταθερό έως το 2040.

Ένας Κινέζος αγοραστής μπορεί να αποδώσει αξία σε αγορές που μειώνουν τις τριβές με την Ουάσιγκτον ή προσφέρουν χρόνο στο Πεκίνο. Η λογική αυτή λειτουργεί μόνο εφόσον η ίδια η σύμβαση δεν δημιουργεί μια νέα ευπάθεια.

Η πολιτική αξιοπιστία, επομένως, προηγείται της στρατηγικής επιρροής.

Η Κίνα χρειάζεται έναν διαχειριστή διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου

Η Κίνα δεν αναζητά έναν και μοναδικό προμηθευτή για να αντικαταστήσει κάποιον άλλο. Χτίζει εναλλακτικές επιλογές μεταξύ πολλών και διαφορετικών πηγών εφοδιασμού.

Οι προμήθειες από τον Κόλπο προσφέρουν μεγάλη κλίμακα, αλλά συνεπάγονται και έκθεση σε περιφερειακές συγκρούσεις και στο Στενό του Ορμούζ, μέσω των σχετικών τελών και αδειοδοτήσεων. Το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω αγωγών περιορίζει την ανάγκη για LNG, αλλά συνοδεύεται από κυρώσεις και εξάρτηση από σταθερές υποδομές.

Η Αυστραλία, η Νοτιοανατολική Ασία και ο Καναδάς προσφέρουν διαφορετικές διαδρομές και διαφορετικές επιλογές τιμολόγησης. Το αμερικανικό LNG προσθέτει έκθεση στις τιμές του Henry Hub και ευελιξία ως προς τον προορισμό, αλλά ταυτόχρονα και πολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αναδιάρθρωση των προμηθειών της Κίνας το 2026 δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί το Πεκίνο να κινείται μεταξύ αυτών των επιλογών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Banchero Costa για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου, η Αυστραλία αντιπροσωπεύει περίπου το 36% των εισαγωγών LNG της Κίνας, οι προμηθευτές της Νοτιοανατολικής Ασίας περίπου το 20%, η Ρωσία 12% και ο Καναδάς 4%, ως νέα πηγή εφοδιασμού.

Το μερίδιο του Κατάρ υποχώρησε περίπου στο 13%, καθώς οι επιθέσεις κατά του Ιράν έθεσαν εκτός λειτουργίας το 17% της δυναμικότητας υγροποίησής του για μια περίοδο που αναμένεται να διαρκέσει τρία έως πέντε χρόνια. Οι ΗΠΑ αντιπροσώπευαν μόλις το 0,2%.

Η Κίνα απορρόφησε τον κραδασμό στον Κόλπο κατανέμοντας τις αγορές της σε διαφορετικούς προμηθευτές, αντί να αντικαταστήσει το Κατάρ με αμερικανικό φυσικό αέριο.

Ένας διαχειριστής διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μπορεί να διευκολύνει εμπορικά αυτήν τη στρατηγική. Πρόκειται για έναν μεγάλο trader ή προμηθευτή που ελέγχει φορτία από διαφορετικά projects και μπορεί να τα διαθέτει μέσω ενός ενιαίου χαρτοφυλακίου, αντί να δεσμεύει μια κινεζική εταιρεία κοινής ωφέλειας σε έναν συγκεκριμένο τερματικό σταθμό ή σε μια συγκεκριμένη σειρά φορτίων.

Ο ενδιάμεσος μπορεί να ανακατευθύνει φορτία, να συνδυάζει διαφορετικές προελεύσεις και να διαχειρίζεται το χρονοδιάγραμμα, τον προορισμό και την έκθεση στον κίνδυνο τιμών.

Στην πράξη, θα μπορούσε να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ ενός Αμερικανού παραγωγού και ενός Κινέζου αγοραστή. Εναλλακτικά, τον ρόλο του επενδυτή χαρτοφυλακίου θα μπορούσε να αναλάβει η ίδια η κινεζική εταιρεία.

Η συγκεκριμένη δομή δεν εξαλείφει τον κίνδυνο· τον μεταθέτει. Ο μεσάζων χρεώνει για την ευελιξία που παρέχει και πρέπει να διαθέτει επαρκή πιστοληπτική ικανότητα ώστε να αναλάβει μια δέσμευση αποδεκτή από τους χρηματοδότες.

Μια σύμβαση μικρότερης διάρκειας περιορίζει την έκθεση της Κίνας, αλλά ενδέχεται να δυσκολεύει τη χρηματοδότηση του έργου. Μια μακροπρόθεσμη σύμβαση είναι ευκολότερο να τη διαχειριστεί ο αγοραστής όταν περιλαμβάνει ευέλικτους όρους ως προς την τιμολόγηση, τις πληρωμές, τις ποσότητες και τον προορισμό.

Η τελευταία έρευνα της McKinsey μεταξύ αγοραστών LNG έδειξε ότι το 83% των Κινέζων ερωτηθέντων σκόπευαν να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμες συμβάσεις, ενώ κατέταξαν την ευελιξία στην τιμολόγηση ως τη σημαντικότερη προτεραιότητα. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι αγοραστές δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην ευελιξία παρά στη μικρότερη διάρκεια των συμβάσεων.

Η Κίνα αντιμετωπίζει ήδη το αμερικανικό LNG ως μέρος του χαρτοφυλακίου της

Οι κινεζικές εταιρείες έχουν συνάψει από το 2018 συμβάσεις αγοράς αμερικανικού LNG συνολικού ύψους σχεδόν 25 εκατ. τόνων ετησίως, κυρίως μέσω συμβάσεων διάρκειας 20 ή 25 ετών.

Δεν χρειάζεται, όμως, να τα εκφορτώνουν στην Κίνα για να αποκομίζουν αξία από αυτά.

Έως τον Φεβρουάριο του 2026, οι PetroChina, ENN, China National Offshore Oil Corporation, Sinochem και Sinopec είχαν ναυλώσει 3,3 εκατ. τόνους από αμερικανικούς τερματικούς σταθμούς και είχαν κατευθύνει σχεδόν το σύνολο των ποσοτήτων αυτών στην Ευρώπη. Η PetroChina παρέδωσε εκεί 23 από τα 27 φορτία, ενώ η ENN και τα δέκα φορτία της.

Οι συμβάσεις FOB (Free On Board) με Αμερικανούς προμηθευτές δίνουν στον αγοραστή τον έλεγχο της μεταφοράς και του τελικού προορισμού. Αυτό μετατρέπει το αμερικανικό LNG σε εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο συνδεδεμένο με το Henry Hub, αλλά και σε φυσικό εμπόρευμα.

Όταν οι δασμοί καθιστούν την Κίνα λιγότερο ελκυστικό προορισμό, το φορτίο μπορεί να κατευθυνθεί στο Ρότερνταμ. Όταν διαταράσσεται η προσφορά από τον Κόλπο, η σύμβαση εξακολουθεί να αποτελεί διαθέσιμη επιλογή.

Το Πεκίνο μπορεί έτσι να διατηρεί εμπορική έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς να καθιστά το αμερικανικό φυσικό αέριο πυλώνα της εγχώριας ενεργειακής του ασφάλειας.

Η συμφωνία της 14ης Σεπτεμβρίου μεταξύ της Venture Global και της China Gas εντάσσεται σε αυτό το μοντέλο. Η China Gas συμφώνησε να αγοράζει 0,5 εκατ. τόνους ετησίως για 20 χρόνια, από το 2030, αυξάνοντας τη συνολική δέσμευσή της προς τη Venture Global σε 2,5 εκατ. τόνους.

Το φυσικό αέριο θα προέρχεται από το χαρτοφυλάκιο της Venture Global στη Λουιζιάνα.

Η συμφωνία είναι μακροπρόθεσμη και όχι βραχυπρόθεσμη και προηγήθηκε της δημοσίευσης του Reuters για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τους δασμούς. Η σημασία της βρίσκεται στη δομή της: ένας Κινέζος αγοραστής διατήρησε μια επιλογή πρόσβασης στην αμερικανική αγορά, ενώ ο μελλοντικός προορισμός των φορτίων και το ύψος των δασμών παρέμεναν ανοιχτά ζητήματα.

Διαπραγματευτική ισχύ για το Πεκίνο

Οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς φέρνουν το LNG δίπλα στη γεωργία στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εμπορικής ανταλλαγής, καθώς η ενέργεια είχε ήδη αναδειχθεί σε κεντρικό ζήτημα στις σχέσεις Τραμπ-Σι. Αυτό καθιστά τις δεσμεύσεις για αγορές ενέργειας πολιτικά χρήσιμες.

Η Ουάσιγκτον επιδιώκει έσοδα από εξαγωγές, επενδύσεις στις ακτές του Κόλπου και πρόοδο στο εμπορικό ισοζύγιο. Οι επενδυτές και οι χρηματοδότες αναζητούν πελάτες με ισχυρή πιστοληπτική ικανότητα.

Το Πεκίνο μπορεί να προσφέρει μέρος αυτής της αξίας μέσω μιας σύμβασης, να την παρακρατήσει ή να την κατευθύνει σε έργα των οποίων οι όροι διατηρούν την κινεζική ευελιξία.

Υπάρχει ήδη σχετικό προηγούμενο στη χρηματοδότηση έργων. Η συμφωνία της Cheniere με την PetroChina το 2022 προέβλεπε 1,8 εκατ. τόνους ετησίως έως το 2050, με τιμολόγηση βάσει του Henry Hub και πώληση FOB. Περίπου το ήμισυ της ποσότητας εξαρτιόταν από τη λήψη θετικής τελικής επενδυτικής απόφασης για πρόσθετη παραγωγική δυναμικότητα στο Corpus Christi.

Η Cheniere ενέκρινε τις σειρές παραγωγής 8 και 9 του Midscale τον Ιούνιο του 2025. Η κινεζική σύμβαση αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης χρηματοδοτικής δομής, αλλά δείχνει πώς μια δέσμευση αγοράς μπορεί να στηρίξει την επέκταση της αμερικανικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι αγορές LNG θα ανάγκαζαν την Ουάσιγκτον να χαλαρώσει την ευρύτερη πίεση που ασκεί στην Κίνα.

Η διαπραγματευτική ισχύς του Πεκίνου είναι πιο περιορισμένη και πιο συγκεκριμένη. Μπορεί να προσφέρει ή να αρνηθεί ένα εμπορικό όφελος που επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας παράλληλα διαφοροποιημένο τον δικό του εφοδιασμό φυσικού αερίου.

Ένα πιο προβλέψιμο πολιτικό περιβάλλον στις ΗΠΑ θα ενίσχυε αυτήν τη δυνατότητα, καθώς οι Κινέζοι αγοραστές θα μπορούσαν να αναλάβουν δεσμεύσεις που θα αποτιμώνται υψηλότερα από επενδυτές και χρηματοδότες.

Οι λεπτομέρειες των συμβάσεων που θα ακολουθήσουν τη συνάντηση της 24ης Σεπτεμβρίου θα έχουν, επομένως, μεγαλύτερη σημασία από το συνολικό ύψος μιας τυπικής συμφωνίας αγοράς.

Μια συμφωνία που θα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο χαρτοφυλάκιο θα έδειχνε ότι η Κίνα διατηρεί τις επιλογές της. Αντίθετα, μια συμφωνία που θα συνδέεται με συγκεκριμένη σειρά παραγωγής, τελική επενδυτική απόφαση και σταθερή πιστωτική υποστήριξη θα έδειχνε ότι ο αγοραστής είναι έτοιμος να αναλάβει μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πολιτική έκθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα δικαιώματα προορισμού, η τιμολόγηση, οι όροι πληρωμής και η ταυτότητα του αντισυμβαλλομένου θα δείξουν πώς κατανεμήθηκε τελικά ο κίνδυνος.

Η πρώτη σύμβαση που θα υπογραφεί μετά τη σύνοδο κορυφής θα δείξει, επομένως, πόσο από τον κίνδυνο της κάθε πλευράς ήταν διατεθειμένη να αναλάβει η άλλη.

Forbes