Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας πραγματοποιεί η Volvo Cars, εισάγοντας νέες λειτουργίες Connected Safety στα αμιγώς ηλεκτρικά EX60, EX90 και ES90. Η φιλοσοφία της τεχνολογίας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς επιτρέπει στα αυτοκίνητα να ανταλλάσσουν πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους στον δρόμο, προειδοποιώντας έγκαιρα τους οδηγούς που ακολουθούν. Η τεχνολογία Connected Safety δεν είναι καινούργια για τη Volvo. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2016 και αξιοποιεί δεδομένα από συνδεδεμένα αυτοκίνητα για να μεταδίδει προειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο. Με τη νέα αναβάθμιση λογισμικού προστίθενται τέσσερις σημαντικές λειτουργίες, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του συστήματος.

Η πρώτη είναι το Large Animal Alert, το οποίο μπορεί να ενημερώσει τους οδηγούς όταν εντοπιστεί μεγάλο ζώο πάνω ή κοντά στον δρόμο. Ακολουθεί το Vulnerable Road User Alert για την παρουσία πεζών και ποδηλατών κοντά σε αυτοκινητοδρόμους, ενώ το Roadwork Alert ενημερώνει για οδικά έργα που βρίσκονται μπροστά. Το τέταρτο σύστημα, Accident Ahead Alert, προειδοποιεί για ατυχήματα σε μεγαλύτερη απόσταση, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από άλλα συνδεδεμένα Volvo ή από κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Οι νέες λειτουργίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη, για παράδειγμα σε δρόμους με συνεχείς στροφές ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, συμπληρώνουν υπάρχουσες τεχνολογίες της Volvo, όπως τα Slippery Road Alert και Hazard Light Alert. Η πραγματική δύναμη του συστήματος βρίσκεται στο μέγεθος του δικτύου. Περισσότερα από ένα εκατομμύριο Volvo έχουν ήδη ενεργοποιημένη την τεχνολογία Connected Safety. Επιπλέον, μέσω του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Data for Road Safety, οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να διαμοιράζονται ακόμη και με αυτοκίνητα άλλων κατασκευαστών και εθνικά κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Η ίδια αναβάθμιση φέρνει και μία σημαντική προσθήκη στον τομέα της ψυχαγωγίας. Τα EX90 και ES90 αποκτούν υποστήριξη Spatial Audio μέσω Apple CarPlay με Dolby Atmos. Σε συνδυασμό με το premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins και τα 25 ηχεία του, δημιουργείται μια πολυδιάστατη ηχητική εμπειρία μέσα στην καμπίνα.

Οι νέες λειτουργίες Connected Safety θα διατεθούν στα Volvo EX60, EX90 και ES90 σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Καναδά, με τον χρόνο ενεργοποίησής τους να διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο. Με λίγα λόγια, για τη Volvo, το αυτοκίνητο δεν περιορίζεται πλέον σε όσα μπορούν να αντιληφθούν οι δικοί του αισθητήρες, αλλά αξιοποιεί πληροφορίες από άλλα οχήματα και υποδομές, αποκτώντας μια εικόνα για κινδύνους που βρίσκονται ακόμη και αρκετά πιο μακριά από το οπτικό πεδίο του οδηγού.