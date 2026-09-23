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Έμπρακτη ενίσχυση της διαχρονικής συνεργασίας με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και πέντε εγγεγραμμένων εθελοντικών ομάδων στο Μητρώο της Υπηρεσίας.

Με επίκεντρο την ενίσχυση της πρόληψης και της αποτελεσματικής αντιμετώπισης των πυρκαγιών καθώς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η Πετρολίνα ανακοίνωσε την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2026, το πρόγραμμα «Μαζί για την Αντιμετώπιση Πυρκαγιών».

Στο πλαίσιο της προγράμματος, η Πετρολίνα προχώρησε στη δωρεά 12 συστημάτων High Performance Foam Extinguisher VARIO Carbon 13, συνολικής αξίας πέραν των €70.000, με στόχο την ενίσχυση του επιχειρησιακού εξοπλισμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Τα συγκεκριμένα προηγμένα φορητά συστήματα πυρόσβεσης υψηλής απόδοσης είναι σχεδιασμένα για ταχεία επέμβαση και άμεση κατάσβεση, με τη χρήση ελάχιστης ποσότητας νερού.

Η παρουσίαση καθώς και η παράδοση του εξοπλισμού, πραγματοποιήθηκαν σε δημοσιογραφική διάσκεψη στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λάρνακα, από τον Εκτελεστικό Διευθύνων Σύμβουλο (CEO), Ντίνο Λευκαρίτη και την Εκτελεστική Σύμβουλο, Γεωργία Λευκαρίτη της Petrolina (Holdings) Public Ltd, στην παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή, του Αρχιπύραρχου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, Νίκου Λογγίνου, καθώς και κρατικών αξιωματούχων.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Ντίνος Λευκαρίτης, τόνισε πως «οι πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων, μας επιβεβαιώνουν πόσο σημαντική είναι η πρόληψη, η ετοιμότητα και, πάνω απ’ όλα, η συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας, να στηρίζουμε το σημαντικό έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, συμβάλλοντας στην προστασία του τόπου μας».

Κατά την παρουσίαση του προγράμματος, η κα Γεωργία Λευκαρίτη ανέπτυξε τους τρεις βασικούς άξονες του προγράμματος: Πρόληψη, Αντιμετώπιση και Ενημέρωση– Ευαισθητοποίηση, με δράσεις που περιλαμβάνουν τη στήριξη εθελοντικών ομάδων, εκπαίδευση, περιπολίες, ασκήσεις και κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, καθώς και ανεφοδιασμό με δωρεάν καύσιμα σε πτητικά και χερσαία μέσα σε περίπτωση πυρκαγιάς μέσω συντονισμού με την Ομάδα Εθελοντών Άμεσης Στήριξης Πετρολίνα. Παράλληλα, θα υλοποιηθούν podcasts, ενημερωτικά φιλμάκια και επισκέψεις σε σχολεία, που αφορούν στην πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Επιπλέον η Πετρολίνα στηρίζει πέντε από τις έντεκα εγγεγραμμένες εθελοντικές ομάδες στο Μητρώο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου, παρέχοντας καύσιμα κίνησης στα επιχειρησιακά τους οχήματα, συμβάλλοντας στη δράση τους κατά την αντιπυρική περίοδο όπως και σε άλλες έκτακτες ανάγκες: το SupportCY, την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Kitasweather, το Εθελοντικό Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών (ETEA), το Τμήμα Εκτάκτων Αναγκών του Blue Heart Foundation και την Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Άτλας.

Κατά τη διάρκεια της παράδοσης του εξοπλισμού, ο κ. Νίκος Λογγίνος ευχαρίστησε θερμά την Πετρολίνα «για την διαχρονική συνεργασία που δεν περιορίζεται σε μία μόνο δράση ή σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά έχει αναπτυχθεί μέσα από κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ασκήσεις, χορηγίες και έμπρακτη υποστήριξη σε πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες»,

Τέλος, ο Υπουργός κ. Κώστας Φυτιρής, ευχαριστώντας την Πετρολίνα για την διαχρονική στήριξη τόνισε ότι «Η προσφορά των 12 φορητών συστημάτων πυρόσβεσης έχει ιδιαίτερη αξία, γιατί δεν πρόκειται απλώς για μια δωρεά εξοπλισμού. Ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένη ανάγκη που έχει εντοπιστεί από την ίδια την Πυροσβεστική Υπηρεσία».

Επεσήμανε επιπλέον την ουσιαστική προσφορά του προγράμματος «Μαζί για την αντιμετώπιση πυρκαγιών», «ως μια αντίληψη ευθύνης και συνεργασίας που αξίζει να καλλιεργήσουμε ακόμη περισσότερο στον τόπο μας».