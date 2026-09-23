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Ο ζωντανός θρύλος του Παραολυμπισμού Χαράλαμπος Ταϊγανίδης πάλεψε σκληρά στη θάλασσα της Κύπρου, με αντίξοες καιρικές συνθήκες και ανέμους μέχρι 7 μποφόρ, για να αποδείξει ότι η θέληση και η επιμονή μπορούν να ξεπεράσουν κάθε όριο, όταν η προσπάθεια γίνεται για ιερό σκοπό. Δυστυχώς το εγχείρημα διακόπηκε για λόγους ασφαλείας του Έλληνα Παραολυμπιονίκη, που πάσχει από οπτική αναπηρία, και των πληρωμάτων στα σκάφη που τον συνόδευαν.

Ο Όμιλος XM ήταν χορηγός στην προσπάθεια του Ταϊγανίδη να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συνεχή, μη υποβοηθούμενη κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα, χωρίς στολή, εξωτερική στήριξη ή επαφή με τα σκάφη συνοδείας. Διανύοντας 151 χιλιόμετρα από τον Κόλπο των Κοραλλίων στην Πάφο μέχρι την Ορόκλινη στη Λάρνακα με ‘200,000 χεριές’, ο Ταϊγανίδης είχε στόχο την οικονομική ενίσχυση του Παγκύπριου Συνδέσμου Καρκινοπαθών και Φίλων ΠΑΣΥΚΑΦ, που εδώ και 40 χρόνια προσφέρει τις υπηρεσίες του στους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Η προσπάθεια του Ταϊγανίδη άρχισε στις 10 το βράδυ, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, κάτω από την εποπτεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εφέδρων Βατραχανθρώπων Κύπρου, που είχε τον επιχειρησιακό συντονισμό και καθοδηγούσε τον αθλητή στην θάλασσα. Η όλη αποστολή τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Για δυο μέρες πάλευε με τον άνεμο και τα κύματα ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης, και δεν ήθελε να διακόψει την προσπάθειά του, μέχρι που αυτό κρίθηκε αναγκαίο για λόγους ασφαλείας και οι ομάδες που τον συνόδευαν τον έπεισαν ότι έπρεπε να σταματήσει. Ο αθλητής μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για εξετάσεις και αποκατάσταση. Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την μη ολοκλήρωση της προσπάθειας, ωστόσο δήλωσε πως θα επαναλάβει το εγχείρημα και πως θα σημειώσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ την επόμενη φορά.

Ο Όμιλος XM στήριξε με περηφάνεια την προσπάθεια του Χαράλαμπου Ταϊγανίδη, στο πλαίσιο της διαχρονικής του δέσμευσης για τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την επιμονή, την ανθεκτικότητα και την υπέρβαση ορίων. Ο Ταϊγανίδης, ένας από τους σημαντικότερους αθλητές κολύμβησης του Ελληνικού Παραολυμπιακού Κινήματος, έχει κερδίσει συνολικά 4 χρυσά, 4 αργυρά και 2 χάλκινα μετάλλια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας (2004), του Πεκίνου (2008) και του Λονδίνου (2012), καθώς και πολλές άλλες διεθνείς διακρίσεις.

Η Διευθύντρια Εκδηλώσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου XM, Κωνσταντίνα Στυλιανού, συγχάρηκε τον Χαράλαμπο Ταϊγανίδη για την επιμονή, τη δύναμη ψυχής και την αφοσίωση που επέδειξε για ένα τόσο σημαντικό σκοπό. Η κυρία Στυλιανού δήλωσε ότι αποτελεί τιμή για τον Όμιλο XM η υποστήριξη ενός αθλητή, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην κατάκτηση νέων κορυφών, και αποτελεί πηγή έμπνευσης για τη δύναμη, την πειθαρχία, την επιμονή και την ακεραιότητα που τον διακρίνουν, αξίες τις οποίες υποστηρίζει σταθερά ο Όμιλος XM.

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