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Στη σύλληψη 34χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσαν εντάλματα σύλληψης, προχώρησε η Αστυνομία τα ξημερώματα σήμερα, στην περιοχή του Νέου Λιμανιού στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 5:30 π.μ., περίπολο του ΟΠΕ εντόπισε τον 34χρονο, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να διαφύγει.

Κατά την προσπάθειά του να απομακρυνθεί με το όχημά του, φέρεται να προσέκρουσε σε περιπολικό, ενώ παρέσυρε και αστυνομικό, ο οποίος επιχείρησε να τον ακινητοποιήσει.

Στη συνέχεια ρίφθηκαν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί και κατέστη δυνατή η σύλληψή του. Ο 34χρονος προέβαλε αντίσταση και επιχείρησε να διαφύγει.

Ο 34χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.