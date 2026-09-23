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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες συντήρησης της σιδερένιας γέφυρας της Τρόζενας, η οποία βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί προς το εγκαταλελειμμένο χωριό, αλλά χρησιμοποιείται και από όσους θέλουν να μεταβούν από την περιοχή προς την επαρχία Πάφου.

Μετά από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η ξακουστή σιδερένια γέφυρα, που «υπερίπταται» του φαραγγιού, συντηρείται, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται έλεγχος των θεμελίων της.

Μιλώντας στον «Φ», ο κοινοτάρχης Άρσους, Γιαννάκης Γιαννάκης, ανέφερε ότι, με παρέμβαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Γεροβάσας – Τρόζενας, το οποίο βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία και τη διοικητική ευθύνη του Κοινοτικού Συμβουλίου Άρσους, ζητήθηκε από την Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού η συντήρηση της γέφυρας όπου κυλά το νερό παραπόταμου του Διάριζου.

Όπως σημείωσε, αφού ζητήθηκαν προσφορές για τις εργασίες συντήρησης, το προηγούμενο διάστημα έγινε η αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου της γέφυρας. Αυτή την περίοδο πραγματοποιείται καθαρισμός της μεταλλικής κατασκευής από τη σκουριά, έλεγχος των θεμελίων και βάψιμο της γέφυρας. Για την ασφάλεια των πολιτών, πριν από τη γέφυρα έχουν τοποθετηθεί μεγάλες πέτρες, ώστε να μην είναι δυνατή η διέλευση οχημάτων από αυτήν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, οπότε και ο δρόμος θα δοθεί ξανά στο κοινό.

«Δεν έκλεισε κανένας το γεφύρι. Εμείς το ζητήσαμε, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν επικίνδυνο και ζητήσαμε ως πρώτο μέλημα να ελεγχθούν τα θεμέλια και οι αντοχές του σιδήρου. Το γεφύρι το χρησιμοποιεί κόσμος και είχε να συντηρηθεί για περισσότερα από 30 χρόνια», ανέφερε ο κ. Γιαννάκης.

Για την ιστορία, να αναφέρουμε ότι πρόκειται για μια σιδερένια γέφυρα, η οποία κατασκευάστηκε το 1959 – 1960 από Άγγλο μηχανικό, με σχεδιασμό που αποτελούσε συνήθη επιλογή των Βρετανών, δηλαδή μεταλλικό σκελετό και ξύλινο δάπεδο πάνω σε δοκούς.

Χωρίς καμάρες, ενώνει τις δύο όχθες, οι οποίες βρίσκονται κάποια μέτρα μακριά η μία από την άλλη, δίνοντας την εντύπωση ότι το γεφύρι, αιωρείται. Η γέφυρα κατασκευάστηκε για την εξυπηρέτηση των δύο χωριών, Τρόζενας και Γεροβάσας, αλλά και των αμπελουργών του Άρσους, οι οποίοι διατηρούσαν αμπέλια και περιβόλια στην περιοχή. Από τη γέφυρα μπορεί να περνά μόνο ένα όχημα κάθε φορά, ενώ το συνολικό βάρος του δεν πρέπει να ξεπερνά τους οκτώ τόνους.