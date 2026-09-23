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Έντονη διπλωματική αντιπαράθεση ξέσπασε μετά την ομιλία του Εμανουέλ Μακρόν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου να απαντά σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους στις τοποθετήσεις του Γάλλου προέδρου για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Ο Μακρόν άσκησε κριτική στις ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, με ιδιαίτερη αναφορά στη βία από πλευράς εποίκων, ενώ υποστήριξε ότι η Χαμάς δεν έχει ενεργή παρουσία στην περιοχή, όπου τη διακυβέρνηση ασκεί η αποδυναμωμένη Παλαιστινιακή Αρχή.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου αντέδρασε έντονα, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου «αλλόκοτο παραλογισμό».

Η απάντηση της κυβέρνησης Νετανιάχου

«Ο αλλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος», ανέφερε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού στην ανακοίνωσή του, κατηγορώντας τον Γάλλο πρόεδρο για «άγνοια».

Όπως υποστήριξε η ισραηλινή πλευρά, η άγνοια «δεν αποτελεί δικαιολογία», ενώ η αντίδραση ήρθε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει τις θέσεις της ισραηλινής κυβέρνησης.

Μακρόν: «Να μην επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας»

Κατά την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Εμανουέλ Μακρόν προειδοποίησε για τον κίνδυνο να επικρατήσει «ο νόμος της ζούγκλας» στις διεθνείς σχέσεις, καλώντας σε ενίσχυση του ρόλου των Ηνωμένων Εθνών για τη διατήρηση μιας «πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας».

Αναφερόμενος στη Μέση Ανατολή, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξή του στη λύση των δύο κρατών, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη βάση για μια μακροπρόθεσμη διευθέτηση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων.

Παράλληλα, επέκρινε την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, κάνοντας λόγο για ένα «θέαμα που μας ντροπιάζει όλους» και ζητώντας να υπάρξει διεθνής δράση.

«Ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα;», διερωτήθηκε.

Έκκληση για λύση δύο κρατών

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι η δημιουργία παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αύξηση της βίας από εποίκους στη Δυτική Όχθη, ζήτημα που έχει προκαλέσει επανειλημμένες διεθνείς αντιδράσεις.

Η τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του Παρισιού να προωθήσει μια πολιτική λύση στη σύγκρουση, την ώρα που οι εχθροπραξίες στη Γάζα και η ένταση στη Δυτική Όχθη εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

protothema.gr