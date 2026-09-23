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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης είχε σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Andy Burnham στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο ηγετών μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Βρετανού Πρωθυπουργού.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ουσιαστικό στρατηγικό περιεχόμενο που έχουν αποκτήσει οι σχέσεις Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου και επανέλαβε τη βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω αναβάθμισή τους.

Οι δύο χώρες διατηρούν μια ευρεία και πολυδιάστατη σχέση, η οποία εκτείνεται από την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα μέχρι την οικονομία, τις επενδύσεις, τον τουρισμό, την εκπαίδευση και τους ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε την πρόθεση όπως ο τέταρτος γύρος του Στρατηγικού Διαλόγου Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιηθεί σε υπουργικό επίπεδο τον Δεκέμβριο, επισημαίνοντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση και θεσμική ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση στρατιωτικού χαρακτήρα και υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Κύπρου και του πληθυσμού στο νησί, καθώς και οι σχέσεις με τα κράτη της περιοχής πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη κατά τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων σε σχέση με τις Βρετανικές Βάσεις.

Συζητήθηκε, επίσης, η προσπάθεια για πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Ζώνη Σένγκεν. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί και στη θετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία εργάζεται με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για τη λήψη της πολιτικής απόφασης το ταχύτερο δυνατόν.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τον Βρετανό Πρωθυπουργό για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη δημιουργία των προϋποθέσεων επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το Ηνωμένο Βασίλειο, τόσο ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας όσο και ως εγγυήτρια δύναμη, και ζήτησε την προσωπική συμβολή του κ. Burnham προς υποστήριξη των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Συζητήθηκαν επίσης οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη προτεραιότητα που έδωσε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της στρατηγικής σχέσης και στα ουσιαστικά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκειά της.

Τέλος, οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε τη σημασία στενότερου στρατηγικού συντονισμού Κύπρου και Ηνωμένου Βασιλείου για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, στη βάση και της εμπειρίας της μεταξύ τους συνεργασίας σε ανθρωπιστικές επιχειρήσεις.