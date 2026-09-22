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Το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας υπέγραψε σύμβαση ύψους 552.238,88 λιρών με την εταιρεία Acoustic Technologies για την προμήθεια ενός ταχέως αναπτυσσόμενου συστήματος προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές στη βρετανική βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ukdefencejournal, η σύμβαση υπογράφηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, ενώ σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι ημερομηνίες ισχύος της σύμβασης ορίζονται από τις 5 Οκτωβρίου 2026 έως τις 4 Οκτωβρίου 2027. Ωστόσο, η ίδια ανακοίνωση αναφέρει ότι «η σύμβαση θα είναι διάρκειας 5 ετών», δημιουργώντας διαφορά μεταξύ της περιγραφής της σύμβασης και των ημερομηνιών που αναφέρονται ξεχωριστά.

Η ανάγκη για την προμήθεια του συστήματος αφορά την ενίσχυση των σειρήνων προειδοποίησης αεροπορικών επιδρομών που βρίσκονται ήδη στη RAF Ακρωτηρίου. Όπως αναφέρεται, το σύστημα θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει την περιοχή της RAF Ακρωτηρίου και το χωριό Ακρωτήρι, ώστε να παρέχεται προειδοποίηση στην τοπική κοινότητα.

Το νέο σύστημα θα πρέπει να διαθέτει διαφορετικούς ήχους προειδοποίησης, μεταξύ άλλων για αεροπορική επιδρομή ή επικείμενη απειλή, καθώς και σήμα λήξης συναγερμού. Παράλληλα, θα παρέχει δυνατότητα για ζωντανές και προηχογραφημένες φωνητικές ανακοινώσεις.

Βασική προϋπόθεση είναι επίσης το σύστημα να είναι φορητό και να μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε σταθερή υποδομή. Η σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, την τεκμηρίωση, την εκπαίδευση, την εγγύηση, καθώς και την υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του συστήματος.

Η Acoustic Technologies, η οποία δραστηριοποιείται με την εμπορική επωνυμία ATI Systems, έχει έδρα στη Βοστώνη των Ηνωμένων Πολιτειών και καταγράφεται ως μικρομεσαία επιχείρηση. Η διαδικασία ανάθεσης πραγματοποιήθηκε με ανοικτή διαδικασία, ενώ, σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση ανάθεσης, υποβλήθηκαν δύο προσφορές από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η σύμβαση ανατέθηκε μέσω του αρχηγείου των Βρετανικών Δυνάμεων Κύπρου στην Επισκοπή.

Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων του 2023, σχετική ανακοίνωση με τα στοιχεία της σύμβασης πρέπει να δημοσιεύεται εντός 30 ημερών από την υπογραφή της, όταν η αξία της υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο.

Η RAF Ακρωτηρίου αποτελεί τη μόνιμη επιχειρησιακή βάση της Βασιλικής Αεροπορίας στην ανατολική Μεσόγειο.

Από τη βάση πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, πτήσεις μαχητικών Typhoon για πλήγματα εναντίον στόχων του Ισλαμικού Κράτους στο Ιράκ και τη Συρία στο πλαίσιο της επιχείρησης Shader, καθώς και επιχειρήσεις της RAF εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη το 2024.

Η βάση βρίσκεται περίπου 100 μίλια από τις συριακές ακτές και σε σχετικά κοντινή απόσταση από τον Λίβανο, το Ισραήλ και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Οι Κυρίαρχες Περιοχές των Βρετανικών Βάσεων διατηρήθηκαν βάσει της Συνθήκης του 1960, με την οποία παραχωρήθηκε η ανεξαρτησία της Κύπρου.

Καθώς το χωριό Ακρωτήρι βρίσκεται εντός των ορίων των Βρετανικών Βάσεων, οι αρμόδιες αρχές έχουν την ευθύνη προειδοποίησης όχι μόνο του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους, αλλά και του άμαχου πληθυσμού.