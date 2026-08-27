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Σε αυστηρή προειδοποίηση προς τη Βρετανία και τη Γαλλία προχώρησε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, κατηγορώντας τις δύο χώρες ότι «παίζουν με τη φωτιά» παρέχοντας στην Ουκρανία ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία και προειδοποιώντας για πιθανές συνέπειες για το Λονδίνο και το Παρίσι.

Οι ηγέτες της Βρετανίας και της Γαλλίας δεσμεύτηκαν τη Δευτέρα να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαβαθμισμένη τεχνολογία και της επιτάχυνσης των παραδόσεων αντιαεροπορικών πυραύλων.

Η σχετική δέσμευση έγινε στο πλαίσιο συνάντησης των συμμάχων με αφορμή τους εορτασμούς για την επέτειο της ανεξαρτησίας της Ουκρανίας.

Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στο Κίεβο πρόσβαση σε διαβαθμισμένη τεχνολογία με στόχο την έναρξη ουκρανικής παραγωγής πυραύλων κρουζ Storm Shadow μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πλήγματα σε μεγάλο βάθος.

Απειλές για πλήγματα σε βρετανικούς στόχους

Απαντώντας στις κινήσεις αυτές, η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους τόσο εντός όσο και εκτός της Ουκρανίας, σε περίπτωση ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικού εδάφους με βρετανικής κατασκευής πυραύλους.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ κάλεσε επίσης το Λονδίνο να εγκαταλείψει αυτό που χαρακτήρισε «εχθρική στάση» απέναντι στη Ρωσία στο ουκρανικό ζήτημα, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η σύγκρουση θα μπορούσε, όπως είπε, να περάσει «σε ένα εντελώς νέο επίπεδο».

naftemporiki.gr