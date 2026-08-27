Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026 θα πρέπει οι εγγεγραμμένη εκπρόσωποι ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (λομπίστες) να υποβάλουν τις εξαμηνιαίες αναφορές τους προς την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς (ΑΑκΔ).

Σε ανακοίνωση της Αρχής, αναφέρεται ότι κάθε εγγεγραμμένο πρόσωπο στο Μητρώο Εγγραφής υποχρεούται να υποβάλει στην ΑΑκΔ (lobbying@iaac.org.cy), μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2026, εξαμηνιαία αναφορά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, για κάθε εμπλοκή του σε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης, η οποία έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου αρχομένου την 01/03/2026.

Τα έντυπα υποβολής εξαμηνιαίων αναφορών είναι το L03 για φυσικά πρόσωπα και το L04 για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Αντίστοιχοι πίνακες σε μορφή excel file βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑΑκΔ, στην ενότητα Lobbying – Χρήσιμα Έντυπα.

Σε περίπτωση που δεν υπήρξε εμπλοκή σε οποιαδήποτε διαδικασία λήψης δημόσιας απόφασης εντός του εξαμήνου, και πάλι θα πρέπει να υποβάλλεται γραπτώς στην ΑΑκΔ στο ίδιο το έντυπο εξαμηνιαίας αναφοράς ή με επιστολή ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε μορφής επικοινωνία με Αξιωματούχο, κατά την εν λόγω περίοδο, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνεται ότι, εγγεγραμμένο πρόσωπο, το οποίο παραλείπει να υποβάλει την αναφορά του στην ΑΑκΔ, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €5.000 ή/και τις δύο αυτές ποινές.

ΚΥΠΕ