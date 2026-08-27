Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το ΤΑΕ Λάρνακας προχώρησε στη σύλληψη δύο γυναικών από τη Βραζιλία ηλικίας 25 και 26 χρόνων, που φέρονται να μετέτρεψαν διαμέρισμα στη Λάρνακα σε οίκο ανοχής.

Οι δύο, που έφτασαν τον περασμένο Ιούλιο στην Κύπρο, συνελήφθησαν λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα για το αδίκημα της κλεπταποδοχής. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ενέχονται σε αδικήματα κλοπής, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, καθώς και καταστολή οίκου ανοχής.

Οι δύο γυναίκες αναμένεται εντός της ημέρας να παρουσιαστούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους.