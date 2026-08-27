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Μετά από διπλωματικές παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα, η FC Barcelona επανεξέτασε τον προγραμματισμό του αθλητικού campus και ενημέρωσε ότι αποφάσισε την αναβολή του.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε από έγκυρες διπλωματικές πηγές, η εξέλιξη καταγράφεται ως αποτέλεσμα της έγκαιρης και διακριτικής ανάδειξης των ζητημάτων που προέκυπταν.

Αξιοσημείωτο ότι μόλις χθες ο Φουάτ Οκτάι με ανάρτησή του στο Χ πανηγύριζε για την απόφαση της FC Barcelona να διοργανώσει αθλητικό κάμπους στα κατεχόμενα.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της τουρκικής εθνοσυνέλευσης στην ανάρτησή του εξέφραζε ιδιαίτερη ικανοποίηση «που η Μπαρτσελόνα, ένας από τους κορυφαίους συλλόγους του κόσμου επέλεξε την πρωτεύουσα της ΤΔΒΚ, τη Λευκωσία, για το Camp του προγράμματος Barca Academy, και συγχαίρω τη διοίκηση του συλλόγου».

Σύμφωνα με τον Οκτάι το camp «αποτελεί ένα θετικό βήμα ενάντια στο τείχος απομόνωσης που προσπαθεί να χτίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά γύρω από τους Τουρκοκύπριους».

Επίσης υποδείκνυε στην «ελληνοκυπριακή διοίκηση» – όπως η Τουρκία αποκαλεί την κυβέρνηση της Κυπριακή Δημοκρατίας – «να εγκαταλείψει την προσέγγισης που απομονώνει» τους Τουρκοκύπριους σε κάθε τομέα «και δεν θα πρέπει να επιδίδεται σε προσπάθειες ματαίωσης της διοργάνωσης».

Τέλος διαβεβαίωνε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να στηρίζει το ψευδοκράτος για να αποκτήσει «τη διεθνή εκπροσώπηση που της αξίζει σε κάθε τομέα, συμπεριλαμβανομένου του αθλητισμού».