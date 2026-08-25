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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μόλις περιήλθε στην αντίληψή της η εξαγγελία για τη διοργάνωση προπονητικού camp της FC Barcelona Academy στα κατεχόμενα, προχώρησε άμεσα στις ενδεδειγμένες ενέργειες, σε συνεννόηση με την UEFA.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΚΟΠ Χάρης Λοϊζίδης αποτάθηκε γραπτώς προς τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ζητώντας την παρέμβασή του ώστε το camp να μην πραγματοποιηθεί στα κατεχόμενα, καθώς μια τέτοια διοργάνωση αντίκειται στο ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

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