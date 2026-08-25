Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονται οι φοιτητές και οι οικογένειές τους στην Κύπρο, περίπου 3.100 που αιτήθηκαν σύμφωνα με τα όσα πληροφορείται ο “Φ”, καθώς εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ανακοινωθούν τα πολυπόθητα αποτελέσματα για το κατά πόσον εξασφάλισαν θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ωστόσο, αυτό αποτελεί μόνο το ένα σκέλος της αγωνίας, καθώς για όσους επιτύχουν ο αγώνας θα συνεχιστεί. Αυτή τη φορά, όμως, όχι στις σχολικές αίθουσες για την εξασφάλιση μιας θέσης στο πανεπιστήμιο, αλλά για την εξεύρεση φοιτητικού διαμερίσματος στην Ελλάδα.

Το πρόβλημα, πέραν της αγωνίας που προκαλεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, έγκειται στο γεγονός ότι όσοι και όσες εξασφαλίσουν θέση θα έχουν περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους για να βρουν διαμέρισμα. Βρίσκονται, ουσιαστικά, σε μειονεκτική θέση έναντι των Ελλαδιτών συμφοιτητών τους που διαμένουν στην επαρχία ή σε πόλεις διαφορετικές από εκείνη όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιό τους, καθώς οι τελευταίοι γνωρίζουν ήδη πού έχουν εξασφαλίσει θέση και αρκετοί έχουν προχωρήσει ήδη στην ενοικίαση διαμερίσματος.

Οι Κύπριοι φοιτητές και οι οικογένειές τους θα κληθούν, επομένως, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να μεταβούν στην Ελλάδα και να αρχίσουν την αναζήτηση κατοικίας, ενδεχομένως με περιορισμένη προσφορά. Το πρόβλημα οξύνεται αφού στις πλείστες των περιπτώσεων, η αναζήτηση γίνεται σε περιοχές τις οποίες δεν γνωρίζουν και χωρίς να έχουν κάποιον να τους καθοδηγήσει. Ως εκ τούτου, είτε θα αναγκαστούν να κινηθούν στα τυφλά είτε θα προστρέξουν σε κάποιο μεσιτικό γραφείο.

Αυξήθηκαν τα ενοίκια

Τα προηγούμενα χρόνια, οι τιμές ενοικίασης φοιτητικών διαμερισμάτων στην Ελλάδα ήταν αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με την Κύπρο, γεγονός που τουλάχιστον προσέφερε μια οικονομική ανάσα στις οικογένειες. Σήμερα, ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες ελλαδικών ΜΜΕ, οι τιμές ενοικίασης έχουν φτάσει σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της Κύπρου, ιδιαίτερα σε περιοχές δημοφιλείς μεταξύ των Κύπριων φοιτητών, όπως του Ζωγράφου στην Αθήνα, αλλά και γύρω από μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Τι βρήκαμε στις αγγελίες

Μια εικόνα για το τι θα συναντήσουν στην αγορά οι Κύπριοι φοιτητές που θα αρχίσουν τις επόμενες ημέρες την αναζήτηση κατοικίας στην Ελλάδα δίνουν οι ίδιες οι αγγελίες. Σε έλεγχο που πραγματοποιήσαμε σε πραγματικές αγγελίες στις 25 Αυγούστου 2026, εντοπίστηκαν ακίνητα από 320 ευρώ για μόλις 23 τ.μ. στα Ιωάννινα μέχρι και 600 ευρώ για 45 τ.μ. κοντά στα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα:

Ζωγράφου – 500 ευρώ για 52 τ.μ.: Σε μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση στην Αθήνα, αγγελία για διαμέρισμα 52 τ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη ζητά 500 ευρώ τον μήνα . Πρόκειται για κατοικία τέταρτου ορόφου με ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπαλκόνια και αποθήκη. Η αγγελία ήταν στις 9 Αυγούστου.

Σε μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη φοιτητική ζήτηση στην Αθήνα, αγγελία για διαμέρισμα 52 τ.μ. στην Πανεπιστημιούπολη ζητά . Πρόκειται για κατοικία τέταρτου ορόφου με ένα υπνοδωμάτιο, σαλόνι, μπαλκόνια και αποθήκη. Η αγγελία ήταν στις 9 Αυγούστου. Καλλιθέα – 550 ευρώ για 40 τ.μ.: Στην περιοχή Χαροκόπου, κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές, γκαρσονιέρα 40 τ.μ. προσφέρεται προς 550 ευρώ τον μήνα . Το ακίνητο βρίσκεται στον έκτο όροφο και είναι επιπλωμένο, ενώ η καταχώριση είχε ενημερωθεί στις 19 Αυγούστου.

Στην περιοχή Χαροκόπου, κοντά σε πανεπιστημιακές σχολές, γκαρσονιέρα . Το ακίνητο βρίσκεται στον έκτο όροφο και είναι επιπλωμένο, ενώ η καταχώριση είχε ενημερωθεί στις 19 Αυγούστου. Πειραιάς – 400 ευρώ για 30 τ.μ.: Στην Καστέλλα, studio μόλις 30 τ.μ. προσφέρεται προς 400 ευρώ τον μήνα . Πρόκειται για ημιυπόγειο ακίνητο με ένα υπνοδωμάτιο και ηλεκτρικές συσκευές, το οποίο στην αγγελία εμφανίζεται ως άμεσα διαθέσιμο.

Στην Καστέλλα, studio μόλις . Πρόκειται για ημιυπόγειο ακίνητο με ένα υπνοδωμάτιο και ηλεκτρικές συσκευές, το οποίο στην αγγελία εμφανίζεται ως άμεσα διαθέσιμο. Θεσσαλονίκη – 600 ευρώ για 45 τ.μ.: Ακόμη υψηλότερη είναι η τιμή σε αγγελία στην περιοχή ΔΕΘ – Πανεπιστήμια , όπου επιπλωμένη δίχωρη γκαρσονιέρα 45 τ.μ. προσφέρεται προς 600 ευρώ τον μήνα , συν 30 ευρώ κοινόχρηστα. Σύμφωνα με την καταχώριση, βρίσκεται δίπλα στα πανεπιστήμια, σε στάσεις λεωφορείου και μετρό και χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για φοιτητές.

Ακόμη υψηλότερη είναι η τιμή σε αγγελία στην περιοχή , όπου επιπλωμένη δίχωρη γκαρσονιέρα 45 τ.μ. προσφέρεται προς , συν 30 ευρώ κοινόχρηστα. Σύμφωνα με την καταχώριση, βρίσκεται δίπλα στα πανεπιστήμια, σε στάσεις λεωφορείου και μετρό και χαρακτηρίζεται ως κατάλληλη για φοιτητές. Πάτρα – 450 ευρώ για 34 τ.μ.: Στο κέντρο της Πάτρας, πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη γκαρσονιέρα 34 τ.μ. ενοικιάζεται προς 450 ευρώ . Το ακίνητο ανακαινίστηκε το 2026, διαθέτει έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ στην τιμή περιλαμβάνεται και Wi-Fi.

Στο κέντρο της Πάτρας, πλήρως ανακαινισμένη και επιπλωμένη γκαρσονιέρα . Το ακίνητο ανακαινίστηκε το 2026, διαθέτει έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές, ενώ στην τιμή περιλαμβάνεται και Wi-Fi. Ιωάννινα – 320 ευρώ για 23 τ.μ.: Μία από τις οικονομικότερες επιλογές που εντοπίστηκαν αφορά γκαρσονιέρα 23 τ.μ. στο κέντρο των Ιωαννίνων με ενοίκιο 320 ευρώ. Διαθέτει ηλεκτρικές συσκευές και κλιματισμό και, σύμφωνα με την αγγελία, βρίσκεται κοντά σε στάση λεωφορείου προς τα πανεπιστήμια και είναι κατάλληλη για φοιτητές.

Θα πρέπει να τονιστεί πως οι συγκεκριμένες καταχωρίσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν τον μέσο όρο της αγοράς, (όπως θα διαβάσετε πιο κάτω από άλλη έρευνα), αφού οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την ακριβή τοποθεσία, την κατάσταση και την ηλικία του ακινήτου, τον όροφο, την επίπλωση και τις παροχές. Ωστόσο, καταδεικνύουν, το εύρος των ποσών με τα οποία θα βρεθούν αντιμέτωπες οι κυπριακές οικογένειες, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από τα μεγάλα πανεπιστήμια και τις δημοφιλείς περιοχές που διαμένουν οι Κύπριοι φοιτητές.

Έως και 550 ευρώ για ένα μικρό διαμέρισμα

Σύμφωνα με την έρευνα των ΜΜΕ στην Ελλάδα, οι τιμές ενοικίασης φτάνουν ακόμη και τα 550 ευρώ τον μήνα για κατοικία μόλις 40 τ.μ., με την αναζήτηση φοιτητικής στέγης στην Ελλάδα να μετατρέπεται πλέον σε πονοκέφαλο.

Συνοπτικά, η αγορά εμφανίζει έντονες διαφοροποιήσεις. Αθήνα και Θεσσαλονίκη καταγράφουν τις μεγαλύτερες πιέσεις, ιδιαίτερα γύρω από τα πανεπιστήμια, ενώ στις μεγάλες φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, ευτυχώς, εξακολουθούν να υπάρχουν οικονομικότερες επιλογές.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύονται στον ελλαδικό Τύπο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ζητούμενες τιμές για μικρές κατοικίες 15 έως 50 τ.μ., σε ακτίνα έως 1,5 χιλιομέτρου από μεγάλα πανεπιστήμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης, φτάνουν στις ακριβότερες περιοχές τα 13,7 ευρώ ανά τ.μ.

Ουσιαστικά, με αυτή την τιμή, ένα διαμέρισμα 40 τ.μ. αντιστοιχεί ενδεικτικά σε ενοίκιο περίπου 550 ευρώ τον μήνα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρόκειται για ενιαία τιμή για όλα τα ακίνητα της συγκεκριμένης επιφάνειας, αλλά για μια γενική εκτίμηση ώστε να γνωρίζουν οι οικογένειες τι πρέπει να περιμένουν σχετικά με τις τιμές.

Πού είναι ακριβότερα τα ενοίκια στην Αθήνα

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι περιοχές γύρω από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, όπου οι ζητούμενες τιμές φτάνουν τα 13,7 ευρώ ανά τ.μ.

Ακολουθούν οι περιοχές γύρω από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, με 13 ευρώ ανά τ.μ., το ΕΚΠΑ, με 12,3 ευρώ, και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 12,2 ευρώ ανά τ.μ.

Ιδιαίτερα μεγάλη είναι και η άνοδος των τελευταίων ετών. Γύρω από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς οι ζητούμενες τιμές έχουν αυξηθεί κατά 29,2% μέσα σε τρία χρόνια, ενώ στην περιοχή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής η σωρευτική αύξηση φτάνει το 23%.

Από 420 ευρώ ένα studio στου Ζωγράφου

Στο κέντρο της Αθήνας η μέση ζητούμενη τιμή έχει φτάσει τα 12,58 ευρώ ανά τ.μ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 7,3%.

Με βάση αυτή την τιμή, ένα studio 35 τ.μ. αντιστοιχεί περίπου σε 440 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα διαμέρισμα 50 τ.μ. προσεγγίζει τα 630 ευρώ.

Στη Ζωγράφου, μία από τις περιοχές που παραδοσιακά συγκεντρώνουν μεγάλη φοιτητική ζήτηση και αποτελεί την πιο δημοφιλή επιλογή για τους Κύπριους φοιτητές η μέση τιμή βρίσκεται στα 11,83 ευρώ ανά τ.μ., αυξημένη κατά 6,3%.

Βασικά, βάσει των υπολογισμών ένα studio 35 τ.μ. στη Ζωγράφου κοστίζει ενδεικτικά περίπου 420 ευρώ, ενώ για διαμέρισμα 50 τ.μ. το ενοίκιο φτάνει περίπου στα 590 ευρώ.

Στην Καλλιθέα τώρα, που βρίσκεται κοντά στην Πάντειο, που εκεί σπουδάζουν πολλοί Κύπριοι, η μέση ζητούμενη τιμή φτάνει τα 11,53 ευρώ ανά τ.μ., στον Πειραιά τα 11,40 ευρώ και στο Αιγάλεω τα 10,90 ευρώ ανά τ.μ.

Ακριβά και τα μικρά διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη

Σχετικά καλύτερη είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, χωρίς όμως τα μικρά διαμερίσματα κοντά στα πανεπιστήμια να μπορούν πλέον να θεωρηθούν φθηνή επιλογή.

Γύρω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης οι ζητούμενες τιμές διαμορφώνονται περίπου στα 11,8 ευρώ ανά τ.μ., ενώ κοντά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας κινούνται γύρω στα 12 ευρώ ανά τ.μ.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η τελική τιμή επηρεάζεται σημαντικά από την ηλικία και την κατάσταση του ακινήτου, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και από το κατά πόσον πρόκειται για ανακαινισμένο και επιπλωμένο διαμέρισμα.

Περισσότερες επιλογές στην Πάτρα

Στην περιφέρεια υπάρχει μεγαλύτερο εύρος επιλογών, αν και τα ανακαινισμένα ή νεόδμητα ακίνητα μπορούν και εκεί να φτάσουν σε ιδιαίτερα υψηλές τιμές.

Στην Πάτρα, μια μη ανακαινισμένη γκαρσονιέρα στο κέντρο, από τα Υψηλά Αλώνια μέχρι την Αγία Σοφία, ενοικιάζεται περίπου από 280 έως 350 ευρώ τον μήνα.

Για ανακαινισμένη και επιπλωμένη γκαρσονιέρα, οι τιμές ανεβαίνουν στα 350-400 ευρώ .

. Ένα δυάρι ξεκινά περίπου από τα 400 ευρώ , ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα 700 ευρώ όταν πρόκειται για ανακαινισμένο, επιπλωμένο ή νεόδμητο ακίνητο.

, ενώ μπορεί να φτάσει έως και τα όταν πρόκειται για ανακαινισμένο, επιπλωμένο ή νεόδμητο ακίνητο. Εκτός κέντρου εξακολουθούν να εντοπίζονται μικρές γκαρσονιέρες έως 30 τ.μ. με τιμές που ξεκινούν από περίπου 200 ευρώ.

Έως 650 ευρώ για δυάρι στα Ιωάννινα

Στα Ιωάννινα, μία γκαρσονιέρα ή studio στο κέντρο κοστίζει περίπου 350 ευρώ τον μήνα, ενώ για ένα ανακαινισμένο ή καινούργιο δυάρι το ενοίκιο κινείται γύρω στα 450 ευρώ.

Στην αγορά υπάρχουν και ακίνητα με υψηλότερο μίσθωμα, στο οποίο όμως περιλαμβάνονται λογαριασμοί όπως ρεύμα, θέρμανση και νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα studio μπορεί να κοστίζει 430-450 ευρώ, ενώ ένα δυάρι μπορεί να φτάσει τα 600-650 ευρώ τον μήνα.

Από 200 ευρώ οι επιλογές στη Λάρισα

Στη Λάρισα, η μεγαλύτερη προσφορά μικρών διαμερισμάτων φαίνεται να συγκρατεί περισσότερο τις τιμές σε σχέση με άλλες φοιτητικές πόλεις.

Τα ενοίκια ξεκινούν περίπου από 200 ευρώ τον μήνα και μπορεί να φτάσουν έως τα 450 ευρώ για πλήρως εξοπλισμένα studio.

Η τελική τιμή εξαρτάται από την περιοχή, την ηλικία του ακινήτου, την κατάστασή του και τις παροχές που περιλαμβάνονται στο μίσθωμα.