Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Αλλάζει η χρέωση για τους θερμοσυσσωρευτές, μετά τον τερματισμό της επιχορήγησης που παρείχε επί σειρά ετών η ΑΗΚ στη συγκεκριμένη διατίμηση, στο πλαίσιο απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η οποία τέθηκε σε ισχύ από την 1η Μαΐου 2026.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, οι καταναλωτές με θερμοσυσσωρευτές θα χρεώνονται πλέον με την κανονική τιμή της κιλοβατώρας που ισχύει για το υποστατικό τους, καθώς η ΑΗΚ δεν μπορεί να συνεχίσει να καλύπτει τη διαφορά στη συγκεκριμένη διατίμηση.

Η κ. Παπαδοπούλου υπενθύμισε ότι, όταν τέθηκαν σε εφαρμογή οι νέες διατιμήσεις το 2017, υιοθετήθηκε η αρχή σύμφωνα με την οποία κάθε καταναλωτής θα πρέπει να καταβάλλει το πραγματικό κόστος της ενέργειας που καταναλώνει, χωρίς να υπάρχουν αλληλεπιδοτήσεις μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών διατίμησης.

Μέχρι τότε, η διατίμηση για τους θερμοσυσσωρευτές ήταν επιχορηγημένη, με την ΑΗΚ να καλύπτει σημαντικό μέρος του σχετικού κόστους. Με την αλλαγή του πλαισίου είχε υπολογιστεί ότι η χρέωση για τους θερμοσυσσωρευτές θα αυξανόταν κατά περίπου 49%.

Προκειμένου να μην υπάρξει απότομη επιβάρυνση των καταναλωτών, η ΑΗΚ ανέλαβε τότε να καλύπτει τη διαφορά, δίνοντάς τους χρόνο να εξετάσουν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης μέχρι το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η οποία τέθηκε επίσημα σε λειτουργία την 1η Οκτωβρίου 2025.

«Η επιχορήγηση της ΑΗΚ συνεχίστηκε ως πρόσφατα, αλλά πλέον δεν μπορεί να επιχορηγεί η ΑΗΚ αυτή τη διατίμηση», ανέφερε η κ. Παπαδοπούλου.

Σημείωσε παράλληλα ότι η ΑΗΚ είχε προτρέψει τους επηρεαζόμενους καταναλωτές να εξετάσουν άλλες επιλογές για τη θέρμανση των υποστατικών τους.

Δυνατότητα συμψηφισμού με φωτοβολταϊκά

Την ίδια ώρα, απόφαση της ΡΑΕΚ δίνει τη δυνατότητα σε καταναλωτές που διαθέτουν τόσο θερμοσυσσωρευτές όσο και φωτοβολταϊκά συστήματα να ζητήσουν τον συμψηφισμό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν οι θερμοσυσσωρευτές με την παραγωγή του φωτοβολταϊκού τους συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο και να υποβάλουν αίτημα για τον συμψηφισμό.

Η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ διευκρίνισε ότι η αλλαγή στη διατίμηση ισχύει από την 1η Μαΐου 2026, ενώ σχετική ενημέρωση έχει ήδη αποσταλεί στους επηρεαζόμενους καταναλωτές.

Όπως ανέφερε, η ΑΗΚ είχε επωμιστεί για χρόνια, από το 2017 μέχρι πρόσφατα, το κόστος της διαφοράς στη διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών, το οποίο, όπως υπογράμμισε, αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσό.