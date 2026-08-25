Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μάλλον δεν θα καταλάβουμε ποτέ πως όσο βασανίζουμε το περιβάλλον, θα μας βασανίζει κι αυτό με ανυπόφορες θερμοκρασίες ή ανεξήγητα, θανατηφόρα φαινόμενα.

Δεν το καταλαβαίνουμε ή νιώθουμε εξυπνότεροι από αυτό, όπως αποδεικνύουν και οι εικόνες από την προστατευόμενη παραλία της Λάρας. Ομπρέλες, ξαπλώστρες, αντίσκηνα, παγωνιέρες. Μόνο οι φουκούδες έλειπαν σε ένα βιότοπο όπου γεννούν αυγά οι χελώνες Caretta Caretta και Chelonia mydas.

Οι λεκτικές αντιδράσεις από τους θεσμικούς αρμόδιους δεν είναι αρκετές, όταν υπάρχει νομοθεσία από το 1989. Και όταν τοπικοί άρχοντες, όπως τον αντιδήμαρχο Ίνειας, απαιτούν οργανωμένη πλαζ και προσβάλλει όποιον αντιδρά, σάμπως και του έκοψαν το μεροκάματο και τις επενδύσεις.

Διερωτόμαστε, μάλιστα, αν μοιράστηκαν πρόστιμα στη Λάρα για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ή αν θα ελέγξει κανείς τους τοπικούς άρχοντες που νομίζουν ότι ο Ακάμας είναι οικόπεδό τους και θέλουν να του αλλάξουν τα φώτα. Αμφιβάλλουμε. Και τρέμουμε να σκεφτούμε τι θα συνέβαινε σήμερα αν δεν υπήρχαν οι ελάχιστοι οικολόγοι (με πεζό ή κεφαλαίο όμικρον) που αντιδρούν εδώ και δεκαετίες στις λογικές της τσιμεντοποίησης και της ζούγκλας. Πώς το έγραψε κι ο σπουδαίος Άρθουρ Κλαρκ: «Τώρα καταλαβαίνω», είπε ο τελευταίος άνθρωπος.

ΑΛ.ΜΙΧ.