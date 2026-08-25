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Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε να δημοσιοποιούνται απαντήσεις των υπουργών σε ερωτήματα βουλευτών. Υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έχρηζε σχολιασμού, αλλά η ανταπόκριση των υπουργών, η οποία ήταν στις πλείστες περιπτώσεις άμεση, καταδεικνύει μια νέα νοοτροπία.

Γιατί δυστυχώς η προϊστορία των ερωταπαντήσεων ανάμεσα σε βουλευτές και υπουργούς ήταν για χρόνια μια ταλαίπωρη πρακτική.

Θυμόμαστε υπουργούς που έκαναν πάνω από έξι μήνες ή ακόμα κοντά και χρόνο για να απαντήσουν σε ερωτήματα βουλευτών, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου ο βουλευτής έστελνε την μια ερώτηση μετά την άλλη.

Όπως κάποτε μας είπε ένας υπουργός: «Εάν ήταν να απαντώ στις ερωτήσεις που στέλνει ο συγκεκριμένος βουλευτής δεν θα έκανε άλλη δουλειά το υπουργείο».

Όταν οι ερωτήσεις είναι με το μέτρο τότε και η ανταπόκριση είναι άμεση και οι υπουργοί δεν τις αφήνουν στα αζήτητα.

ΑΠΙΜ